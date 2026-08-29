Ile Maurice: At My Command confirme

Déjà vainqueur du Barbé plus tôt cette saison, At My Command a récidivé, ce samedi 29 août, en remportant l'épreuve principale de la 14e journée, un Groupe 3. Délaissé par les parieurs à la côte généreuse de 6/1, le pensionnaire de l'écurie Gujadhur bien monté par le Sud-Africain Raymond Danielson a devancé Underworld (Van Niekerk) au terme d'une belle lutte dans la ligne droite.

L'écurie Gujadhur a volé la vedette lors de cette 14e journée en signant un triplé grâce à Ashikule (Danielson), vainqueur de Carnarvon, et New World (Danielson), qui a enregistré sa quatrième victoire en cinq sorties en dominant National Award. Ces deux chevaux ont démontré qu'ils doivent encore être suivis lors de leurs prochaines sorties.

Dans les autres courses, Holds The Key a surpris Simbine dans les derniers mètres dans la deuxième course. Simbine avait pourtant pris la tête de la course après un bon départ forçant Holds The Key à venir au finish mais il s'est fait rattraper dans les dernières foulées de la course.

Nordic Prince a pour sa part ouvert son compteur après dix sorties sans succès dans la course d'ouverture. Les écuries Foo Kune et Rameshwar Gujadhur ont pour leur part remporté une victoire chacune grâce à Summer Snow (T. Juglall) et Blackjack Randall (Mansour) respectivement.