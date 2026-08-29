Congo-Kinshasa: La résistance communautaire complique la riposte contre Ebola en Ituri

29 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La lutte contre la maladie à virus Ebola en Ituri reste entravée par la résistance d'une partie de la population. Malgré les efforts des équipes sanitaires, des décès communautaires continuent d'être enregistrés dans certains quartiers de Bunia et dans plusieurs localités périphériques, favorisant la propagation de l'épidémie.

Dans les quartiers où les mesures de prévention sont respectées, les autorités constatent une baisse des nouveaux cas. En revanche, dans d'autres secteurs, certaines personnes persistent à nier l'existence de la maladie ou à refuser de collaborer avec les équipes de riposte.

Les quartiers concernés sont Ndibe, Simbilyabo, et une partie de Lembabo. Mais aussi les localités périphériques : Miala, Centrale Soleniama, Nizi et Iga-Barrière, à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia.

Stratégies de sensibilisation

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Pour inverser cette tendance, les équipes de la riposte et leurs partenaires multiplient les campagnes de sensibilisation et impliquent davantage les leaders communautaires.

À Miala, une organisation féminine a mené une campagne sur les mesures de prévention.

Jeudi dernier, les équipes ont réuni les chefs coutumiers de la chefferie de Baboa Bokoe. À l'issue des échanges, huit chefs de groupement ont signé un acte d'engagement en faveur de la riposte.

Les autorités sanitaires invitent les autres leaders d'opinion à suivre cet exemple afin de renforcer la mobilisation communautaire et contribuer à mettre fin à une épidémie qui a déjà coûté la vie à plus de 2 700 personnes.

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