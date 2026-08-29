Congo-Kinshasa: Butembo - Les élèves réclament des mesures sanitaires renforcées avant la rentrée scolaire

29 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À trois jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2026, les élèves de la ville de Butembo (Nord-Kivu) expriment leurs inquiétudes face à l'épidémie d'Ebola. Le coordonnateur du comité d'élèves, Kambale Malyabwana, appelle les autorités et les humanitaires à renforcer les mesures sanitaires dans les établissements scolaires.

Parmi les préoccupations soulevées figurent l'insalubrité des toilettes, identifiée dans plus de 100 écoles, l'accès insuffisant à l'eau, jugé indispensable pour prévenir la propagation du virus, la surpopulation des classes, avec parfois 70 à 100 élèves par salle et le manque de dispositifs sanitaires pour protéger les enfants.

« Depuis juillet, nous plaidons pour l'amélioration des toilettes et l'accès à l'eau. La gratuité de l'enseignement primaire a entraîné une forte affluence, mais sans mesures sanitaires suffisantes, cela pourrait favoriser la propagation d'Ebola », a déclaré Kambale Malyabwana.

Jusqu'à présent, aucune réaction officielle des responsables scolaires n'a été obtenue concernant ces revendications.

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