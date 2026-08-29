Tchad: Hissein Brahim Mahamat Itno, le dernier salut d'un homme de devoir

Dans la nuit du 27 août 2026, le Tchad a perdu un général. Il a surtout perdu un homme de devoir. Comme les hommes de son rang, le général Hissein Brahim Mahamat Itno s'est éteint le 27 août 2026 à N'Djamena, après une longue maladie. Avec lui disparaît une figure familière des Forces de défense et de sécurité tchadiennes, mais aussi un témoin de premier plan d'une partie de l'histoire récente du Tchad.

Dans la vie militaire, certains hommes occupent le devant de la scène. D'autres préfèrent rester dans son ombre, là où se conjuguent la discipline, la discrétion et le sens du devoir. Hissein Brahim Mahamat Itno appartenait à cette seconde catégorie. Son nom est intimement associé à l'institution militaire tchadienne et à ces longues années durant lesquelles il aura servi l'État au gré des responsabilités qui lui furent confiées.

Son parcours restera notamment attaché à une fonction particulièrement exigeante : celle d'aide de camp du défunt maréchal Idriss Déby Itno. Dans la proximité d'un chef d'État, cette charge n'est jamais seulement protocolaire. Elle suppose une disponibilité permanente, une connaissance fine des usages, une confiance éprouvée et, surtout, une capacité à demeurer à sa place lorsque les circonstances commandent le silence.

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Témoin silencieux des événements majeurs

Auprès d'Idriss Déby Itno, Hissein Brahim Mahamat Itno aura ainsi été plus qu'un officier en uniforme. Il aura été un témoin silencieux de moments importants de la vie politique et militaire tchadienne, au coeur d'une période où le pays traversait des épreuves, des crises et des transformations profondes.

Le militaire, pourtant, ne résumait pas l'homme.

Derrière les étoiles du général, il y avait un serviteur de l'État dont la trajectoire aura été placée sous le signe de l'engagement. Une vie professionnelle consacrée à l'armée, avec ce que cela comporte de contraintes, de sacrifices et de fidélités. Dans un univers où le grade impose l'autorité mais où la fonction exige également retenue et maîtrise de soi, il aura construit son parcours dans la constance.

La maladie l'avait progressivement éloigné de la vie publique. Elle vient finalement d'avoir raison d'un homme dont l'existence aura été longtemps rythmée par le service. Sa disparition laisse aujourd'hui un vide dans les rangs de ceux qui l'ont connu, côtoyé ou servi à ses côtés.

Il reste désormais les souvenirs. Ceux des frères d'armes. Ceux des proches. Ceux de tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont croisé la route de cet officier tchadien.

Les grades passent, les uniformes sont rangés, les fonctions appartiennent un jour aux archives. Mais certaines fidélités survivent aux hommes. Celle au drapeau, celle à l'institution, celle à la nation.

C'est peut-être là que réside l'essentiel de l'héritage du général Hissein Brahim Mahamat Itno : dans cette longue fidélité au service de l'État qui aura accompagné son parcours jusqu'au dernier chapitre.

Dans la nuit du 27 août, le Tchad a perdu un général. Il a surtout perdu un homme de devoir. À sa famille, à ses proches et à ses frères d'armes, vont les pensées attristées de tous ceux qui saluent aujourd'hui sa mémoire.

Dernier salut, mon général. Reposez en paix.