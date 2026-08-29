Ethiopie: Le pays et la France mènent des discussions pour renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de la santé

Addis Ababa — Des discussions visant à renforcer davantage le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et la France dans le domaine de la santé ont eu lieu.

La ministre d'État chargée de la Santé, Frehiwot Abebe, a eu des entretiens bilatéraux avec l'ambassadrice française pour la santé mondiale et présidente du conseil d'administration d'Unitaid, Anne-Claire Amprou.

La ministre d'État Frehiwot Abebe a souligné que des efforts soutenus étaient actuellement déployés pour renforcer les capacités de production locales de produits pharmaceutiques essentiels, de matériel médical et d'oxygène médical, afin de garantir la pérennité des soins de santé et de faire de l'Éthiopie une plaque tournante régionale et continentale. Elle a sollicité un soutien accru de la France dans ces domaines.

Selon une publication du ministère de la Santé sur les réseaux sociaux, Anne-Claire Amprou a déclaré que son organisation travaillait en étroite collaboration avec le ministère pour lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, ajoutant que des initiatives avaient été lancées pour développer les technologies de diagnostic rapide et les interventions en matière de santé maternelle afin de prévenir les hémorragies post-partum.

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Lors d'une réunion connexe, Frehiwot s'est entretenue avec une délégation sud-coréenne de haut niveau dirigée par le Dr Ji-ho Cha et a invité les investisseurs sud-coréens à explorer les opportunités d'investissement dans le secteur de la santé en Éthiopie.

L'Éthiopie mène actuellement des réformes de grande envergure dans le secteur de la santé afin de renforcer la production nationale de médicaments et de matériel médical, d'améliorer la prestation des services et de faire du pays un pôle régional en matière de santé et de tourisme médical.