Afrique du Sud: La nouvelle enquête sur l'assassinat de Steve Biko a débuté

En Afrique du Sud, la nouvelle enquête sur la mort du militant anti-apartheid Steve Biko a finalement débuté. Le fondateur du mouvement de la Conscience noire est mort en 1977, à 30 ans, entre les mains de la police. Les autorités avaient, à l'époque, bouclé le dossier, affirmant que l'homme s'était blessé lors d'une altercation pendant un interrogatoire. Et bien que des agents aient reconnu avoir menti devant la Commission Vérité et Réconciliation dans les années 90, la justice ne s'était jamais repenchée sur l'affaire.

Cette réouverture d'enquête fait partie des efforts menés par le Parquet sud-africain, ces dernières années, afin de traiter des dossiers de l'apartheid qui n'ont jamais obtenu justice.

Mais du temps s'est écoulé, entre les premières recherches menées par la police en 2021, l'annonce de la réouverture de l'enquête, en septembre 2025, et les premiers témoignages, qui ont débuté jeudi devant la Haute Cour de Port-Elizabeth. La famille de Steve Biko a notamment eu du mal à se faire représenter, et aurait souhaité un nouveau report, réclamant une meilleure préparation et la traduction de nombre de documents de l'afrikaans à l'anglais.

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Mais le juge a décidé d'aller de l'avant, craignant de perdre de précieux témoignages. Car dans l'intervalle, certains de ceux qui pourraient encore éclairer les faits sont décédés, comme cet ancien détenu, disparu en avril, qui avait assisté à l'arrivée de Steve Biko, blessé, dans la prison de Pretoria. Un docteur consulté au moment de la mort de l'activiste, est pour sa part introuvable.

La cour a pour l'instant pu entendre le témoignage de l'enquêtrice qui travaille sur la réouverture du dossier depuis cinq ans. Deux ex-policiers impliqués dans l'affaire sont toujours en vie.

▶ Pour aller plus loin :

Archives d'Afrique (2 volets) consacrés à Steve Biko

Archive du jour : Naissance de Steve Biko (1946)