Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 30 aout 2026

revue de presse

Guinée-Bissau: Les électeurs appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel

Les Bissau-Guinéens sont appelés à voter dimanche 30 août 2026 pour ou contre une réforme de leur Constitution, qui doit faire passer le pays d'un régime semi-parlementaire à un régime présidentiel fort.

Un scrutin organisé alors que le pays est dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de novembre dernier. Ce référendum constitue une étape clé avant les élections générales prévues le 6 décembre pour un retour au pouvoir des civils, dans un climat politique tendu.

L'objectif affiché par la junte au pouvoir est de clarifier les attributions du président et de son Premier ministre et de stabiliser les institutions avant la présidentielle prévue le 6 décembre prochain. La Constitution proposée par les militaires à la tête du pays prévoit de consolider les pouvoirs de la présidence en Guinée-Bissau. [Source RFI]

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Niamey : L'AES évoque une tentative de déstabilisation

Les contours des événements survenus dans la nuit du 28 au 29 août à Niamey se précisent. Après avoir évoqué un « mouvement d'humeur », les autorités nigériennes et la Confédération des États du Sahel (AES) font désormais état d'une tentative de déstabilisation menée par un groupe de militaires.

La Confédération des États du Sahel (AES) a confirmé, samedi, l'échec d'une mutinerie à Niamey, apportant de nouveaux éléments sur les incidents qui ont conduit, dans la nuit, à des tirs contre plusieurs sites sensibles de la capitale nigérienne.

Dans un communiqué, l'AES indique qu'un groupe de soldats a été impliqué dans une « entreprise de déstabilisation » ayant ciblé la base aérienne 101 et plusieurs autres sites sensibles de Niamey. Elle affirme que la tentative a été « contenue et mise en échec » grâce à l'intervention des forces républicaines restées loyales aux institutions. [Source Apanews]

JOJ 2026 : Bassirou Diomaye Faye réceptionne le Village olympique et le Centre équestre de Diamniadio

Le compte à rebours se resserre pour Dakar 2026. Ce samedi 29 août, le président Bassirou Diomaye Faye a procédé à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre, deux infrastructures majeures des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 29 août 2026 à la réception officielle du Village olympique de Diamniadio et du Centre équestre, deux infrastructures phares des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, indique un communiqué de la Présidence.

Selon la Présidence, cette réception vient couronner l'engagement personnel du Chef de l'État, qui a fait de la livraison des infrastructures une priorité absolue depuis l'année dernière, portée chantier après chantier aux côtés d'une équipe gouvernementale pleinement mobilisée. [Source Le Soleil]

Gabon : 200 millions de dollars pour protéger la nature sans laisser les communautés au bord du chemin

Au Gabon, la protection de la nature change d'échelle. Le gouvernement et ses partenaires ont officiellement lancé samedi 29 août « Gabon Infini », un vaste mécanisme destiné à mobiliser jusqu'à 200 millions de dollars sur dix ans, soit un près de 120 milliards de FCFA, pour financer à la fois la conservation des écosystèmes et le développement des communautés rurales.

Les autorités gabonaises sont plus que jamais déterminées à protéger la nature. C'est la raison d'être de « Gabon Infini », un projet porté avec The Nature Conservancy (TNC), Enduring Earth et plusieurs bailleurs internationaux, et qui part d'une idée fondée sur un principe : la protection de la forêt ne doit pas priver les populations riveraines de perspectives économiques. Le gouvernement présente d'ailleurs « Gabon Infini » comme un élément du Plan national de croissance et de développement 2026-2030. [Source Afrik.com]

Incendies en Algérie : Tebboune n'exclut pas une origine criminelle et annonce des enquêtes

Après les incendies meurtriers qui ont frappé plusieurs régions d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune n'exclut pas une origine criminelle. Le président annonce des enquêtes pour déterminer les causes des feux.

L'hypothèse d'une origine criminelle des incendies en Algérie est désormais évoquée au plus haut niveau de l'État. Le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré samedi 29 août qu'il n'excluait pas que des « criminels » soient à l'origine de certains incendies qui ont touché plusieurs régions du pays.

Le chef de l'État a annoncé que des enquêtes seraient menées pour déterminer les causes des départs de feu. À ce stade, aucune autorité algérienne n'a présenté publiquement d'élément permettant d'établir que les incendies ont été volontairement provoqués. [Source Africa Radio]

La Tunisie fait face à une grave pénurie de bouteilles d'eau au terme d'un mois d'août caniculaire

Les rayons de la plupart des supermarchés et des commerces de proximité restent désespérément vides depuis plusieurs semaines. La pénurie touche un pays devenu dépendant à l'eau embouteillée.

Les journées se ressemblent pour Riadh Ayari. Il est 9 heures, vendredi 28 août, la température atteint déjà les 35 °C et, comme tous les matins depuis une semaine, l'épicier installé à La Goulette, une petite ville de la banlieue de Tunis, n'a aucune bouteille d'eau à vendre.

Peut-être sera-t-il livré plus tard dans la journée, peut-être pas : le commerçant n'a aucune visibilité. Il sait seulement que si des bouteilles arrivent, il faudra être aussi rapide que chanceux pour en obtenir. [Source Le Monde Afrique]

Ghana : Une usine textile inaugurée dans le Nord, 30 000 emplois espérés à terme

Le Ghana renforce son appareil industriel dans le nord du pays. Une importante unité de confection textile a été inaugurée vendredi 28 août à Savelugu par le président John Dramani Mahama. Déjà opérationnelle avec plus de 2 300 travailleurs, Northshore Apparel Ghana Limited mise principalement sur les marchés d'exportation.

Détenue par des investisseurs ghanéens, l'usine dispose actuellement de 50 lignes de couture installées dans un bâtiment de production de 40 000 m². Le complexe occupe un terrain d'une vingtaine d'hectares et comprend notamment un atelier de découpe et de conception, deux entrepôts, des locaux administratifs ainsi qu'une clinique. Une centrale solaire de 500 kWc et un réservoir souterrain d'une capacité de 600 000 litres complètent les installations. [Source LSI Africa]

Brazzaville-Kinshasa : Qui veut détruire le bon voisinage ?

Les graves incidents survenus dans la sous-préfecture de Makotimpoko, département de la Nkéni-Alima, le 27 août, où des unités de marine de la République démocratique du Congo (RDC) ont été impliquées, relancent le débat sécuritaire et de bon voisinage entre ce pays et la République du Congo.

Passe la controverse sur les réseaux sociaux où des activistes des deux pays se sont exprimés parfois sans retenue, les faits prouvent qu'il y a eu violation des frontières par les militaires de la RDC.

En traversant le fleuve Congo pour opérer sur la rive droite où résident des pêcheurs originaires de leur pays, naturellement soumis aux contrôles de routine des services d'immigration de ce côté-ci, ces hommes se sont rendus coupables d'agression. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Madagascar : La pollution générée par le géant minier QMM dans le collimateur de la justice et de la population locale

Le groupe minier QMM (QIT Madagascar Minerals), filiale du géant anglo-australien Rio Tinto, a annoncé vendredi 28 août suspendre son activité d'extraction d'ilménite sur le site de Mandena, près de Fort-Dauphin, dans le sud-est de Madagascar. La décision fait suite à plusieurs blocages de la route d'accès au site menés ces trois dernières semaines par des agriculteurs dont les terres ont été inondées par les aménagements de la mine.

Le 18 février 2026, le tribunal de première instance de Fort-Dauphin a condamné QMM à verser 9,9 milliards d'ariary, soit près de 2 millions d'euros, à 27 familles d'agriculteurs, selon RFI.

Le jugement retient qu'un barrage de rétention d'eau construit pour les besoins de la mine a rendu leurs champs et rizières inutilisables depuis 2007, avec des « incidences majeures sur la subsistance » des familles concernées et sans consultation locale préalable. La justice a ordonné le versement immédiat de la moitié de cette somme. [Source Beninwebtv]

Zimbabwe : Au moins 27 morts dans la collision d'un minibus et d'un camion

Un minibus transportant des fidèles est entré en collision frontale avec un camion dans le centre du Zimbabwe, faisant au moins 27 morts, a indiqué samedi la police.

Il s'agit du dernier accident de la route meurtrier en date survenu dans le pays. Il s'est produit vendredi vers 18 h 30 GMT près de Chivhu, à environ 140 kilomètres (87 miles) au sud de la capitale Harare, a précisé la police.

Le camion de transport, immatriculé à l'étranger, était en train de dépasser un autre véhicule lorsqu'il est entré en collision avec le minibus, qui transportait des fidèles vers un congrès. Les deux véhicules transportaient un nombre « inconnu » de passagers, a précisé la police. Sept personnes ont été blessées dans l'accident. [Source Africanews]