Afrique de l'Ouest: L'indice de référence BRVM se maintient au-dessus des 530 points alors que la hausse s'essouffle

La BRVM d'Afrique de l'Ouest s'est maintenue à des niveaux proches de ses records au cours de la semaine qui s'est terminée le 28 août, les actions s'étant stabilisées après la hausse de la semaine précédente. L'indice composite BRVM a progressé de 0,17 % pour atteindre 530,06 points, tandis que le BRVM 30 a gagné 0,23 % à 256,35. L'indice BRVM Principal a gagné 0,49 % à 384,70, tandis que le BRVM Prestige a reculé de 0,25 % à 196,18.

Les échanges ont ralenti au cours de cette semaine de quatre séances. Le volume a reculé de 29,31 % à 6,6 millions d'actions, tandis que la valeur des transactions a baissé de 32,92 % à 10,26 milliards de francs CFA. La capitalisation boursière a augmenté de 0,17 % pour atteindre 20 440 milliards de francs CFA, permettant ainsi à la Bourse de se maintenir au-dessus du seuil des 20 000 milliards de francs CFA franchi une semaine plus tôt.

Sonatel Sénégal a été le titre le plus échangé, avec 1,62 milliard de XOF de transactions, suivi de la Société Générale Côte d'Ivoire à 1,19 milliard de XOF. Le marché était mitigé, avec 21 titres en hausse, 22 en baisse et 4 inchangés.

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NEI-CEDA Côte d'Ivoire a mené la hausse, progressant de 25 % à 3 000 XOF, dans la perspective d'un versement prévu de dividendes de 159,54 XOF par action. BOA Burkina Faso a gagné 17,11 % et Bernabé Côte d'Ivoire a progressé de 15,58 %. SICOR a reculé de 7,57 % après les hausses enregistrées les semaines précédentes, tandis que Nestlé Côte d'Ivoire a perdu 6,47 % et que BOA Côte d'Ivoire a reculé de 4,51 %.

La capitalisation boursière obligataire a progressé de 0,61 % pour atteindre 12,92 billions de XOF. Le volume des échanges s'est élevé à 4,77 milliards de XOF, l'obligation sénégalaise à 6,60 % échue entre 2025 et 2030 représentant environ 40 % du chiffre d'affaires.

Points clés à retenir

Cette légère hausse hebdomadaire est significative, car elle intervient après que l'indice composite de la BRVM a bondi de 6,33 % la semaine précédente et franchi pour la première fois la barre des 500 points. À 530,06, l'indice affiche une progression d'environ 53,3 % par rapport à son cours de clôture de 345,75 à la fin de l'année 2025.

La capitalisation boursière a également progressé, passant de 13,33 billions de francs CFA à la fin de l'année dernière à 20,44 billions de francs CFA, soit une hausse de plus de 7 billions de francs CFA. La semaine écoulée s'apparente donc davantage à une consolidation qu'à un renversement de tendance.

Le nombre de titres en hausse et en baisse était presque égal, tandis que certaines actions qui avaient progressé au cours des semaines précédentes ont cédé une partie de leurs gains. La baisse de l'activité boursière doit également être replacée dans son contexte, car le marché n'a fonctionné que pendant 4 séances.

Cette reprise intervient après que l'indice BRVM Composite a progressé de 25,26 % en 2025 et a presque doublé entre le début de 2021 et la fin de 2025. Le marché est donc en passe d'enregistrer une nouvelle année de hausse, mais la prochaine étape dépendra davantage des bénéfices des entreprises, des dividendes et de la liquidité, à mesure que les valorisations augmentent.