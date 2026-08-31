Togo: Le pays, marché de niche à conquérir

Quelle est la proportion de la population togolaise qui consomme des produits halal ? Difficile à établir avec précision. Selon le Département d'État américain, près de 18 % des habitants du Togo seraient de confession musulmane. Un chiffre qui laisse entrevoir un marché réel, quoique encore mal quantifié, pour les produits alimentaires halal dans le pays.

Le terme « halal », qui signifie littéralement « permis » ou « licite » en arabe, désigne tout ce qui est autorisé par la loi islamique (la Charia), par opposition au « haram », ce qui est interdit. Appliqué à l'alimentation, le halal concerne principalement la viande, dont l'abattage doit répondre à des règles précises : l'animal doit être égorgé par un musulman, en prononçant le nom de Dieu, et son sang doit être intégralement vidé.

Sont par ailleurs strictement interdits la viande de porc, l'alcool, ainsi que tout produit issu d'un animal mort de causes naturelles ou non abattu selon ces rites. Au-delà de la viande, le halal s'étend aujourd'hui à de nombreux produits transformés, plats préparés, cosmétiques, produits pharmaceutiques, qui doivent être certifiés conformes à ces exigences religieuses tout au long de leur chaîne de production.

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C'est dans ce contexte que les organisateurs turcs du 12e Sommet Mondial Halal et de l'Expo Halal 2026, prévus du 25 au 28 novembre 2026 au Centre d'Exposition d'Istanbul, misent sur la présence d'importateurs et de distributeurs togolais. Cet événement d'envergure internationale réunit chaque année producteurs, exportateurs et acheteurs du secteur halal, dans une optique de mise en relation commerciale et de développement des échanges autour de cette filière en pleine expansion à l'échelle mondiale.

Pour les opérateurs togolais du secteur, cette manifestation pourrait constituer une opportunité de nouer des partenariats avec des fournisseurs turcs, dans un marché national encore jeune mais dont le potentiel, porté par une communauté musulmane significative, reste à structurer davantage.