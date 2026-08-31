Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 31 août 2026

revue de presse

Niger : Niamey revient à la normale après la mutinerie de soldats

La vie a repris son cours normal dimanche à Niamey, la capitale du Niger, après que le régime militaire et ses partenaires paramilitaires russes ont réprimé une mutinerie de soldats.

Des combats intenses ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, avant que l’armée et ses alliés de l'Africa Corps russe ne parviennent à reprendre le contrôle en fin de journée.

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Les mutins ont notamment tenté de prendre d’assaut le complexe présidentiel. Plusieurs d’entre eux ont été tués, selon une source sécuritaire, tandis que d’autres ont été arrêtés. (Source Africanews)

Bissau : La participation au référendum estimée à plus de 55 %

La participation au référendum constitutionnel organisé dimanche en Guinée-Bissau pourrait dépasser 55 %, a annoncé la Commission nationale des élections (CNE), à l’issue d’un scrutin qui s’est déroulé dans le calme et sans incident grave, selon les autorités électorales.

Présentant le deuxième point de situation de la journée après la fermeture des bureaux de vote à 17 heures, le secrétaire exécutif de la CNE bissau-guinéenne, Idriça Djaló, a indiqué que les données recueillies auprès des structures régionales permettaient d’estimer la participation à plus de 55 % des électeurs inscrits.

« Dans l’ensemble, la participation des citoyens au référendum est considérée comme satisfaisante », a-t-il déclaré, précisant que l’affluence avait été importante dans certaines régions et modérée ou régulière dans d’autres. (Source Apanews)

Algérie : Abdelmajid Tebboune veut rétablir la peine de mort pour les pyromanes

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche vouloir rétablir l’application de la peine de mort contre les personnes reconnues coupables d’incendies volontaires, après les feux meurtriers qui ont ravagé plusieurs régions de l’est et du nord du pays.

Lors d’une réunion consacrée aux incendies, en présence de hauts responsables civils et militaires, Abdelmadjid Tebboune a demandé au ministre de la Justice de préparer une modification du Code pénal avant le 15 septembre.

« On réinstaure la condamnation à mort pour les pyromanes », a déclaré le président algérien, précisant qu’il y aurait « exécution » après épuisement des voies de recours. L’Algérie observe depuis 1993 un moratoire sur l’application de la peine capitale, même si celle-ci reste prévue par la législation. (Source Africa Radio)

Gabon : Dix ans après la crise post-électorale de 2016, les victimes réclament toujours vérité et justice

Il y a dix ans, le Gabon connaissait la pire crise post-électorale de son histoire. Dans la nuit du 31 août au 1ᵉʳ septembre 2016, dans la foulée de l’annonce extrêmement contestée de la réélection d’Ali Bongo, un assaut armé était lancé contre le QG de son adversaire Jean Ping.

Le début d’une semaine de chaos à Libreville, entre pillages et répression féroce, dont on ne connaît toujours pas le bilan réel. Depuis le changement de régime en 2023, la parole des victimes se libère, mais leurs demandes de vérité et de justice peinent encore à être prises en compte. (Source RFI)

Madagascar : Délestages et insécurité, la junte militaire rattrapée par la grogne sociale

À Madagascar, le retour des longues coupures d’électricité et plusieurs faits criminels alimentent le mécontentement de la population, moins d’un an après l’arrivée au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina. Le chef de l’État, installé à la tête du pays le 17 octobre 2025 après le coup d’État conduit avec l’unité militaire du CAPSAT, doit désormais composer avec des difficultés qui touchent directement le quotidien des Malgaches.

Les délestages ont refait leur apparition dans plusieurs secteurs desservis par le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). La Jirama attribue notamment ces interruptions à une panne du groupe TAC 1 de la centrale thermique d’Ambohimanambola.

La défaillance intervient au moment où la diminution saisonnière de la production hydroélectrique réduit progressivement les capacités disponibles. L’État avait pourtant pris des dispositions afin de limiter les perturbations durant l’étiage, notamment par l’importation directe de gasoil destiné à alimenter pendant six mois les centrales thermiques de la compagnie nationale. (Source LSI Africa)

Egypte : Une nouvelle taxe sur les visas d'entrée et de transit dès 2027

L'Égypte s'apprête à modifier la fiscalité appliquée aux voyageurs. Le gouvernement égyptien a officialisé l'instauration d'une nouvelle redevance de 15 dollars américains (ou son équivalent en devises étrangères) sur l'ensemble des visas d'entrée et de transit délivrés par les autorités compétentes.

Publié ce dimanche au Journal officiel, le décret n° 2553 de l'année 2026, signé par le Premier ministre Moustafa Madbouly, précise que cette taxe s'appliquera aussi bien aux visas émis directement aux postes-frontières qu'aux prestations consulaires fournies par les ambassades et consulats égyptiens à l'étranger.

Ce texte, qui abroge toutes les dispositions contraires antérieures, entrera officiellement en vigueur à compter du 1er janvier 2027. (Source La Presse)

FIFAe Continental Championship Africa - Casablanca confirme le savoir-faire du Maroc et les Lions de l'Atlas brillent sur la scène africaine

La ville de Casablanca a accueilli avec succès le FIFAe Continental Championship Africa (27-29 août), rendez-vous majeur de l'esport continental réunissant les meilleures sélections africaines autour de trois disciplines : eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League.

Organisée en collaboration avec la FIFA, la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE) et avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) en qualité de partenaire de l'événement, cette compétition constitue une nouvelle étape importante dans le développement de l'esport au Maroc et dans le positionnement du Royaume comme terre d'accueil des grands rendez-vous sportifs internationaux, souligne la FRMJE dans un communiqué.

Le choix de Casablanca revêt une dimension particulière. La métropole marocaine figure parmi les villes sélectionnées dans le cadre du dispositif international mis en place par la FIFA pour accueillir les compétitions qualificatives menant aux FIFAe Finals. (Source Libération)

UEMOA : Le Sénégal en tête sur la microfinance et la monnaie électronique en 2025

En 2025, le Sénégal domine les secteurs de la microfinance et de la monnaie électronique. Selon la Commission bancaire de l’Umoa, ses parts de marché sont respectivement de 26,5 % et 29,7 %.

Au 31 décembre 2025, le Sénégal concentre 26,5 % des actifs de la microfinance de l’espace Uemoa. Il occupe ainsi la première place de la microfinance dans l’union monétaire ouest-africaine, avec 1.234,3 milliards de FCfa d’actifs, devant la Côte d’Ivoire avec 1.226,7 milliards, représentant 26,3 % des actifs, le Burkina Faso avec 889,4 milliards, soit 19,1 %. Selon le rapport annuel de la commission bancaire de l’Uemoa, ces trois marchés concentrent 71,9 % des actifs des institutions de microfinance de grande taille de l’Union. (Source Le Soleil)

Nigeria : La NDLEA annonce une saisie de captagon et d’opioïdes à Lagos

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) du Nigeria a annoncé dimanche 30 août avoir saisi à l’aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos des comprimés de captagon et d’autres opioïdes d’une valeur totale de plus de 6,2 milliards de nairas.

Selon la NDLEA, la saisie de captagon est liée à l’arrestation, le 22 août 2026, d’Akinbile Kazeem Aikins, 49 ans, arrivé d’Accra à bord d’un vol d’African World Airlines. L’agence affirme que 47 200 comprimés, évalués à plus de 1,5 milliard de nairas, étaient dissimulés dans des pains de savon dits « Ghana Soap ».

La NDLEA ajoute que le suspect a déclaré aux enquêteurs que cette cargaison devait être livrée dans le nord du Nigeria. L’agence n’a pas précisé le lieu exact de destination ni l’état de la procédure judiciaire au-delà de cette arrestation. (Source Beninwebtv)

Congo-Brazzaville : Musique - Jessy B nominée aux 'Afrima Awards' à Dallas

La cérémonie des "Afrima Awards" est prévue le 12 septembre prochain à Dallas, aux États-Unis. La talentueuse rappeuse congolaise Jessy B est parmi les nominés. En prélude à cet événement, l'artiste lance un SOS aux institutions de la République et autres opérateurs culturels à la soutenir.

"Afrima Awards" est un trophée de mérite qui récompense les artistes africains les plus talentueux. Au Congo, le choix a été porté pour la deuxième fois consécutive sur Jessy B qui doit aller représenter le pays aux États-Unis. Elle lance un appel aux autorités nationales, aux mécènes et autres opérateurs culturels de la soutenir sous toutes les formes, parce que les organisateurs ne s'occupent que de l'hébergement et du petit déjeuner. (Source Les Dépêches de Brazzaville)