Depuis des siècles, l'Éthiopie est liée à la mer Rouge par le commerce, la culture et les échanges régionaux. Aujourd'hui, comptant parmi les nations les plus vastes et les plus dynamiques d'Afrique, l'Éthiopie recherche une solution durable et pacifique pour renforcer ses liens avec les marchésmondiaux. La quête d'un accès maritime fiable est devenue un enjeu national majeur, au coeur des débats sur le développementéconomique, l'intégration régionale et la planification stratégique à long terme.

Les responsables et analystes éthiopiens affirment que l'accès maritime ne se résume pas à une question de ports ou de voies de transport ; il s'agit de créer des fondements économiques plus solides pour les générations futures. Avec une population dépassant les 130 millions d'habitants et une économie en pleine expansion, l'Éthiopie estime qu'un meilleur accès aux voies maritimes internationales contribuerait à accroître les échanges commerciaux, à attirer les investissements et à renforcer la stabilité dans toute la Corne de l'Afrique.

La position éthiopienne met l'accent sur la diplomatie, la coopération et des accords mutuellement avantageux avec les pays voisins. L'objectif, selon cette perspective, est de transformer la connectivité maritime en une opportunitépartagée qui profite à la fois à l'Éthiopie et aux États côtiers.

Nécessité économique : transformer les défis géographiques enopportunités

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Le fait d'être enclavé pose d'importants défis économiques à l'Éthiopie. Selon Fethi Mahdi, vice-président de la commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, la situation géographiquede l'Éthiopie engendre des coûts supplémentaires qui affectentles performances économiques nationales.

M. Fethi a cité des études des Nations unies indiquant que les pays enclavés peuvent perdre jusqu'à 25 % de leur PIB potentielpar rapport aux pays disposant d'un accès direct à la mer. Il a expliqué que les retards de transport, les frais logistiques élevéset la dépendance vis-à-vis des ports extérieurs constituent des obstacles à la compétitivité commerciale et à la croissanceéconomique.

L'Éthiopie dépend actuellement fortement d'une seule grande voie maritime, environ 95 % de ses importations et exportations transitant par un seul système portuaire. Fethi a déclaré que cettesituation oblige l'Éthiopie à dépenser près de 2 milliards de dollars par an en services portuaires. Ces coûts se répercutentsur le prix des marchandises importées, accentuent les pressions inflationnistes et réduisent les possibilités d'expansionindustrielle et de création d'emplois.

Une meilleure connectivité maritime offrirait donc à l'Éthiopieune plus grande flexibilité économique. Elle soutiendrait les exportateurs, réduirait les coûts de transport, encouragerait la croissance du secteur manufacturier et aiderait les entrepriseséthiopiennes à participer plus efficacement aux marchésmondiaux.

La mer Rouge et l'Abay : les fondements du développementstratégique de l'Éthiopie

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a décrit le fleuve Abay (Nil Bleu) et la mer Rouge comme deux ressourcesstratégiques qui ont façonné l'histoire de l'Éthiopie et continuentd'influencer son développement futur.

Selon M. Itefa, ces deux éléments géographiques ne doivent pas être considérés uniquement comme des ressources naturelles, mais comme des éléments importants liés à la position économique, historique et géopolitique de l'Éthiopie. L'Abaycontribue de manière significative aux réseaux hydrologiquesrégionaux, tandis que la mer Rouge représente un lien vital avec le commerce international et mondial.

M. Itefa a expliqué que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) symbolise la capacité de l'Éthiopie à menerà bien de grands projets de développement national. Ce barrage a renforcé les capacités énergétiques de l'Éthiopie et multipliéles opportunités de coopération régionale en matière d'électricité. De la même manière, il a fait valoir qu'un accèsmaritime sécurisé pourrait renforcer les capacités commercialeset favoriser la transformation économique.

Dans cette perspective, l'accès maritime est considéré commeun objectif de développement national à long terme qui dépassele cadre d'un gouvernement ou d'une législature. Il est présentécomme un enjeu stratégique lié à l'avenir économique des générations futures.

L'accès maritime, voie vers l'intégration régionale

La vision maritime de l'Éthiopie est de plus en plus envisagéecomme une opportunité de coopération régionale plutôt que de concurrence. Un pays doté d'un vaste marché intérieur, d'uneproduction agricole en expansion et d'une capacité industriellecroissante peut contribuer de manière significative au développement économique des États voisins.

Un accord maritime négocié pourrait générer des avantages pour toutes les parties. L'Éthiopie bénéficierait d'un accès prévisibleaux voies commerciales internationales, tandis que les pays côtiers pourraient tirer profit des recettes de transit, des investissements dans les infrastructures, des opportunitésd'emploi et de relations économiques renforcées avec l'un des plus grands marchés d'Afrique.

Une telle coopération pourrait également renforcer les chaînesd'approvisionnement régionales. De meilleures connexions entre les industries éthiopiennes et les ports de la mer Rouge pourraient améliorer les échanges commerciaux dans toute la Corne de l'Afrique et encourager les investissements dans les réseaux de transport, les centres logistiques et le développementindustriel.

Fondements juridiques et diplomatiques

Les responsables éthiopiens ont souligné que les aspirations maritimes du pays reposaient sur les principes internationauxrelatifs aux pays enclavés. Fethi Mahdi a fait référence à des cadres internationaux, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), et a mis en avant la Déclaration politique d'Awaza adoptée lors de la troisièmeConférence des Nations unies sur les pays en développementenclavés.

Ces cadres reconnaissent l'importance de permettre aux pays enclavés de participer au commerce international grâce à la coopération et à des accords avec les États côtiers.

Dans cette optique, l'approche de l'Éthiopie met l'accent sur l'engagement diplomatique et la négociation pacifique. L'objectif est de trouver des arrangements qui respectent la souveraineté des États côtiers tout engarantissant à l'Éthiopie un accès fiable aux voies commercialesmaritimes.

Sécurité en mer Rouge et responsabilité partagée

La mer Rouge est l'un des corridors maritimes les plus importants au monde, reliant les routes commercialesinternationales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La stabilitédans cette région affecte non seulement les pays voisins, maisaussi le commerce mondial.

Les analystes affirment qu'une coopération inclusive entre les parties prenantes de la mer Rouge peut améliorer

la sécurité maritime et réduire les vulnérabilités économiques. Un cadre régional plus solide impliquant à la fois les pays côtiers et les pays enclavés pourrait contribuer à protéger les routes commerciales, à encourager les investissements et à promouvoir la paix.

Le concept de responsabilité partagée remet en cause l'idéeselon laquelle la sécurité maritime devrait être définie par un seul groupe de pays. Il met plutôt l'accent sur la coopérationentre toutes les nations dont l'économie et la sécurité sont liées à la mer Rouge.

Conclusion

La quête d'un accès maritime par l'Éthiopie s'inscrit dans unevision plus large de transformation économique, de coopérationrégionale et de développement durable. Pour l'Éthiopie, un accès fiable à la mer contribuerait à réduire les barrièrescommerciales, à renforcer l'indépendance économique et à soutenir les ambitions d'une population en pleine croissance.

Dans le même temps, l'avenir de la connectivité maritime dans la Corne de l'Afrique dépend de la diplomatie, du respect mutuel et de la coopération. Un accord pacifique conciliant les besoins économiques de l'Éthiopie et les intérêts des États côtiers pourrait générer des avantages bien au-delà des frontièresnationales.

La mer Rouge peut ainsi devenir, non pas une source de concurrence, mais un pont pour le commerce, l'investissement et le partenariat. La vision maritime de l'Éthiopie reflète en fin de compte le désir de s'intégrer davantage dans les systèmeséconomiques régionaux et mondiaux, tout en contribuant à uneAfrique de l'Est plus intégrée et plus prospère.