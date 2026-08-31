Congo-Kinshasa: Itinérance à Mbuji-mayi - Le Président de la République a participé à la messe de dédicace de l'église « Notre-Dame de l'espérance »

30 Août 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

En mission d'itinérance à Mbuji-Mayi, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont pris part, ce dimanche 30 août, à la dédicace de l'église Notre-Dame-de-l'Espérance.

Présidée par Mgr Emmanuel-Bernard Kasanda, cette célébration historique consacre l'aboutissement de quarante années d'attente pour cette paroisse universitaire, un parcours de persévérance que le curé bâtisseur, l'abbé Blaise Kanda, a comparé à la traversée du désert par le peuple d'Israël.

Au-delà de la dimension spirituelle de ce « pèlerinage de foi », l'évêque s'est fait le porte-voix des préoccupations de la population auprès du Chef de l'État. Il a notamment évoqué plusieurs priorités : l'accès à l'énergie grâce à la centrale hydroélectrique de Tubi Tubidi II (39 MW), la relance stratégique de la MIBA, la création d'une cimenterie locale ainsi que l'accélération des chantiers routiers.

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Ces enjeux seront au coeur de la Conférence sur le développement du Grand Kasaï, annoncée par l'évêque du 5 au 7 octobre prochain à Mbuji-Mayi. Ces assises réuniront les principaux acteurs concernés afin de réfléchir aux perspectives de développement de l'espace Grand Kasaï, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'investissement, de la culture et de l'éducation.

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