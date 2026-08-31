Ile Maurice: Le pays et Monaco nouent officiellement des relations diplomatiques

Une nouvelle page s'ouvre dans les relations internationales de Maurice. Le mardi 25 août 2026, la République de Maurice et la Principauté de Monaco ont officiellement établi des relations diplomatiques à travers la signature d'un communiqué conjoint à New York.

Le document a été paraphé par les représentants permanents des deux pays auprès des Nations Unies, Isabelle Picco pour Monaco et Milan Meetarbhan pour Maurice. Cette démarche crée désormais un cadre officiel permettant aux deux États de développer leur dialogue et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration.

La protection du milieu marin apparaît comme l'un des principaux points de convergence entre Maurice et Monaco. Maurice a placé la préservation de son environnement marin au coeur de son action publique, tout en cherchant à exploiter durablement les ressources liées à l'océan. Cette orientation s'inscrit notamment dans le développement de l'économie bleue et dans une stratégie nationale visant à concilier croissance économique, utilisation responsable des ressources et préservation des écosystèmes océaniques.

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L'économie bleue mauricienne englobe des activités déjà bien établies, parmi lesquelles le tourisme côtier, la pêche, la transformation des produits de la mer et les activités portuaires. Le pays cherche parallèlement à développer de nouveaux secteurs, notamment l'aquaculture, la biotechnologie marine et les services maritimes.

Cette politique s'appuie également sur une feuille de route pour l'économie océanique, destinée à favoriser une gestion durable du vaste territoire maritime mauricien.

Avec une zone économique exclusive de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, Maurice dispose d'un espace maritime comprenant notamment des récifs coralliens, des herbiers marins et des écosystèmes des grands fonds. La gestion de ce patrimoine implique de trouver un équilibre entre les impératifs de développement économique et la nécessité de préserver les ressources naturelles.

Convergences d'intérêts

Cette approche rejoint celle adoptée depuis de nombreuses années par la Principauté de Monaco, qui accorde également une place importante à la protection du milieu marin et au développement durable.

Malgré leur éloignement géographique et leurs contextes différents, les deux États partagent ainsi plusieurs préoccupations liées à la préservation des océans et à une utilisation plus durable des ressources marines.

L'établissement de relations diplomatiques offre désormais la possibilité de transformer ces convergences en initiatives communes.

À l'issue de la signature du communiqué conjoint, Isabelle Picco et Milan Meetarbhan ont ainsi échangé sur plusieurs domaines présentant un intérêt pour les deux pays. Outre la protection de l'environnement, les discussions ont porté sur le tourisme durable et l'éducation.

Les deux représentants permanents ont convenu d'examiner les moyens d'accroître progressivement la coopération entre Monaco et Maurice dans ces différents secteurs, en s'appuyant notamment sur leurs expériences respectives.

Tourisme durable et éducation

Le tourisme durable constitue un autre domaine susceptible de rapprocher les deux pays. Cette coopération pourrait permettre de mettre davantage l'accent sur des modèles touristiques conciliant activité économique et préservation des ressources naturelles.

L'éducation figure également parmi les secteurs identifiés lors des échanges à New York. Les nouvelles relations diplomatiques pourraient ainsi favoriser des initiatives de sensibilisation et d'éducation autour des enjeux environnementaux et du développement durable.

La signature du 25 août constitue donc le point de départ d'un nouveau cadre de dialogue entre Maurice et Monaco. Les deux pays entendent désormais explorer les possibilités de coopération dans les secteurs où leurs priorités se rejoignent, avec une attention particulière accordée à la protection de l'environnement, à la gestion durable des océans, au tourisme durable et à l'éducation.