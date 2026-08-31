Ile Maurice: L'île Raphaël se connecte à Internet

L'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) a désigné Emtel Ltd comme prestataire pour la fourniture de services internet à l'île Raphaël dans l'archipel de Saint-Brandon. La signature du contrat a eu lieu le vendredi 28 août à Port-Louis en présence du ministre de la Technologie de l'information, Avinash Ramtohul, et d'autres parties prenantes.

Ce projet, financé par le Fonds de service universel (Universal Service Fund - USF), a pour objectif d'assurer une connectivité numérique sur l'île et de soutenir les services publics et les activités économiques essentielles. L'USF est un mécanisme financier géré ou supervisé par les régulateurs des télécommunications pour garantir l'accès de tous les citoyens aux services essentiels de communication et d'internet.

Emtel Ltd a été sélectionné après un appel d'offres pour le projet Procurement of Internet Services on Raphael Island within the St Brandon Archipelago. Ce projet illustre le rôle de l'USF dans l'extension de la connectivité numérique là où le déploiement d'infrastructures de télécommunications traditionnelles est complexe, tout en soutenant des services d'intérêt public et social.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de ce projet, Emtel fournira un débit de 34 Mbps en téléchargement et de 12 Mbps en envoi, via des satellites en orbite terrestre basse (LEO). Ce service satellitaire garantira la connectivité du Coastal Surveillance Radar System (CSRS) de la National Coast Guard (NCG) ainsi qu'un accès dédié à la NCG, aux services météorologiques et à Raphael Fishing Co Ltd. Cette connectivité renforcera la sécurité maritime, la météorologie et les opérations des parties prenantes sur l'île Raphaël.

Le ministre Ramtohul a souligné l'importance de ce projet pour assurer que toutes les régions de Maurice participent à la transformation numérique : «Ce projet permettra d'apporter une connectivité à l'une de nos îles les plus éloignées, en renforçant la sécurité maritime, les services essentiels et les communications. À travers l'USF, nous concrétisons notre engagement en faveur de l'inclusion numérique. La distance ne devrait jamais constituer un obstacle à la connectivité et aux opportunités.»

Le président de l'ICTA, Tassarajen Pillay Chedumbrum, a défendu le rôle crucial de l'USF, en affirmant que le projet de Saint-Brandon démontre comment ce fonds facilite la mise en place d'infrastructures modernes dans les zones isolées. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large visant à garantir une connectivité numérique accessible à travers Maurice, en adoptant des solutions innovantes pour répondre aux besoins des régions éloignées. Le projet de St-Brandon suit d'autres initiatives, telles que l'établissement de la connectivité à Agaléga et le développement de Wi-Fi gratuit à travers Maurice et à Rodrigues.