Tunisie: L'école face au climat - Une chercheuse plaide pour un temps scolaire repensé

Tunis — L'école tunisienne doit cesser de résister aux changements climatiques et apprendre à composer avec eux, a préconisé la chercheuse en sociologie de l'éducation à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Houyem Turki.

Elle a également plaidé pour une transformation progressive vers un "temps scolaire flexible" et à faire de l'école un "espace producteur de solutions locales", non plus un "simple consommateur de ressources".

"Le temps scolaire doit reposer sur des critères tenant compte des spécificités climatiques de chaque région et de chaque établissement", a-t-elle déclaré à la correspondante de l'agence TAP à la Manouba.

Des plans préétablis de gestion des risques s'imposent, selon elle, pour ajuster les horaires ou suspendre les cours si la situation l'exige, sans pour autant sacrifier les objectifs pédagogiques.

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Des méthodes plus souples capables de compenser les heures perdues, doivent également accompagner ce changement, a encore recommandé l'experte.

La chercheuse a en outre souligné que les années récentes ont prouvé qu'aucun cadre cohérent n'existe pour gérer les crises climatiques au sein des établissements scolaires, dénonçant l'improvisation qui a prévalu.

Turki a refusé catégoriquement cette logique, et partant, l'idée que toute révision du calendrier scolaire se solde nécessairement par une "perte", estimant que ces moments de perturbation sont une occasion de repenser l'organisation du temps scolaire et de l'aligner sur la réalité climatique.

Pour la chercheuse, adapter l'école ne se réduit pas à décaler une rentrée ou à rogner des heures de cours.

C'est plutôt une occasion pour opérer une révision plus profonde qui soit en mesure de rompre avec la leçon traditionnelle formée de la trilogie, explication, copie, écriture, et transformer les apprentissages en projets et ateliers où l'élève devient un véritable acteur.

Moins de temps, mais mieux utilisé, a fait savoir Turki, appelant à ce propos à renforcer le rôle des inspecteurs et conseillers pédagogiques dans le développement de méthodes innovantes.

Dans ce contexte , l'experte a mis en garde contre toute dépendance excessive au numérique, dès lors que toutes les familles tunisiennes ne disposent pas des mêmes ressources.

Elle a à cet égard mis l'accent sur l'impératif de veiller à ce que cette adaptation ne porte pas atteinte au droit à l'éducation, ni creuser les inégalités entre élèves, régions et établissements.

Trois défis s'entremêlent, a-t-elle identifié : social, climatique, structurel. Les affronter ensemble exige une refonte de la planification du temps scolaire et du mode de gestion des établissements.

L'efficacité pédagogique, a rappelé la chercheuse, demeure tributaire des conditions dans lesquelles élèves, enseignants et administrateurs travaillent au quotidien.

Revenant sur la question des reports de rentrée, un sujet qui revient chaque été avec plus d'insistance, Turki a fixé une ligne claire.

Pour elle, toute décision doit reposer sur des rapports scientifiques établis par des spécialistes du climat, et s'appliquer avec progressivité pour protéger les élèves des vagues de chaleur, des coupures d'eau et d'électricité.

Un report éventuel n'est pas un vide, a-t-elle estimé, ajoutant qu'il peut servir à combler des lacunes, à organiser les emplois du temps et à éviter la confusion qui paralyse souvent les premières semaines de l'année scolaire.

Elle a recommandé des solutions sur mesure adaptées à chaque établissement, citant en exemple le recours aux seules séances matinales.