Gabon: La campagne de distribution de kits scolaires s'achève dans l'Ogooué-Ivindo

La Fondation Ma Bannière a poursuivi, le samedi 29 août, son opération de distribution de kits scolaires en faveur des enfants en situation de vulnérabilité dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Pour cette nouvelle étape, les équipes de la Fondation, conduites par Mme Felly Dipouma épouse Nyama, cheffe de mission, et Mme Stéphanie N'Tcheyi épouse Oyili, coordinatrice générale, ont sillonné plusieurs localités rurales. Leur parcours les a notamment conduites à Mbadi-Carrefour, Yoko, Etakaniabe, Mbomo, Ekobakoba, Mohoba, Mozeye, Hendjet, Mbela, Indombo jusqu'à Zoolende.

À quelques jours de la rentrée scolaire, cette opération apporte un soutien concret aux familles et aux élèves des zones rurales, souvent confrontés à des difficultés d'accès aux fournitures scolaires.

Dans les différents villages visités, les bénéficiaires ont accueilli cette initiative avec émotion et reconnaissance.

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À Mbela, Philippe, père de famille, a salué une initiative qu'il considère comme inédite dans son village : « C'est du jamais vu ici chez nous. Depuis Édith [Lucie Bongo Ondimba, Ndlr] jusqu'à Sylvia, aucune Première Dame n'avait jamais pensé à ce village. »

À Mohoba-Mozeye, Édouard, notable du regroupement, a également exprimé sa gratitude : « Je dis merci à Dieu, car le Gabon a trouvé le dirigeant qu'il cherchait. »

À Etakaniabe, Alice, parent d'élève, a pour sa part souligné le caractère opportun du geste : « Ce don tombe vraiment à point nommé, ça va beaucoup nous soulager. »

L'opération ne s'est pas limitée aux villages. Plusieurs quartiers de Makokou, notamment Zoatab, Quartier central où encore Mbolo, ont également été visités par les équipes de la Fondation. Dans ces différents secteurs, l'arrivée des caravanes chargées de kits scolaires a suscité la surprise et la satisfaction des riverains.

Avec plusieurs centaines de kits destinés aux enfants vulnérables de la province, cette campagne initiée par Zita Oligui Nguema entendu contribuer à alléger les dépenses des familles et à favoriser une rentrée scolaire plus sereine, notamment dans les communautés rurales.