Afrique de l'Ouest: AES - La Belgique cherche sa voie entre armements refusés et minerais convoités

Au Niger, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, était à Niamey le 28 août 2026 pour une visite officielle rare d'un État membre de l'Union européenne, après trois jours à Ouagadougou où il a rencontré le président Ibrahim Traoré. L'objectif affiché est l'aide au développement dans la santé avec Enabel, présente depuis plus de 55 ans.

Son message politique est de vouloir jeter des ponts et retisser des liens malgré nos divergences et de bâtir une coopération de respect, en reconnaissant un fossé d'incompréhension entre l'Union européenne et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Sur le rapprochement entre l'AES et Moscou, le chef de la diplomatie belge a tenu une déclaration claire qui tranche avec la position habituelle de Bruxelles. Il a déclaré qu'il était difficile de reprocher au Burkina Faso cette collaboration militaire avec Moscou, surtout lorsque les systèmes d'armement occidentaux leur sont systématiquement refusés.

Il justifie ainsi la légitimité de ce rapprochement par le besoin de sécurité immédiate des pays de l'AES face au terrorisme, dans un contexte où l'Europe ferme l'accès à ses propres armements.

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Cette ouverture s'explique aussi par un enjeu stratégique de matières premières. L'Union européenne dépend fortement d'un petit nombre de pays hors UE dont la Chine pour le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares, avec 100 pour cent de ses terres rares lourdes importées de Chine. Le Niger détient de l'uranium, de l'or et du pétrole. Le Mali est un grand producteur d'or et développe le gisement de lithium de Goulamina. Le Burkina Faso produit de l'or, du manganèse, du zinc et du cuivre.

Pour la Belgique, collaborer avec l'AES devient donc une nécessité pour diversifier l'approvisionnement européen et ne pas laisser la Russie et la Chine prendre seules le contrôle de ce bloc minier vital pour l'autonomie stratégique européenne.