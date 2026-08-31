Sénégal: Na Astou Fall invite à une meilleure préparation au mariage

L'auteur du livre le mariage : ce que l'on ne nous dit pas, Na Astou Fall, a tenté de dévoiler la face cachée du mariage que les parents ne parlent pas à leurs enfants. Elle a invité la population à préparer davantage la jeunesse à la vie conjugale pour lutter contre les multiples cas de divorces.

Présenté au public samedi 29 août 2026 à Bambey, l'ouvrage : le mariage ce que l'on ne nous dit pas de Na Astou Fall a pour objectif d'attirer l'attention de la jeunesse sur les aspects émotionnelle, relationnelle et humaine de la vie en couple. L'auteure, Na Astou Fall, a écrit ce livre de 114 divisé en 10 chapitres pour évoquer les réalités de la vie à deux que vivent les époux dans les couples et que les parents ne parlent pas souvent à leurs enfants. Selon lui, le mariage ne doit pas être un sujet tabou. « Les parents doivent parler plus du mariage mais pas seulement des droits, des devoirs et obligations. Il y a d'autres aspects plus importants que l'on n'oublie. Il s'agit de la patience, de la responsabilité, l'aspect émotionnelle, l'aspect relationnelle entre autres. », a-t-elle dit.

La cheffe de produits informatique considère son premier livre comme une réflexion qui invite les hommes, les femmes, les célibataires pour leur dire que l'amour qui fonde la phase de l'avant mariage (souvent prometteuse) ne suffit pas pour construire une vie en coupe solide. La scientifique a aussi insisté sur le début du mariage qu'elle définit comme un moment de transition, une période de bonheur intense, d'affection vers un apprentissage dans le long terme. Elle a l'attiré l'attention de ses lecteurs sur les péripéties qui testent le mariage à travers les difficultés financières, les déficits de communication avec des silences énervants, les délusions, les attentes, la patience etc. « Ce sont ces problèmes qui constituent la réalité que les peuples vivent au quotidien. Le mariage est une aventure qui mérite que l'on s'y prépare davantage. Cette préparation ne concerne pas uniquement pas seulement l'aspect matériel. Elle touche aussi le travail sur soi, la foi, les mauvaises interprétations des autres, la nécessité d'une créativité, l'obligation d'être patient et une maturité émotionnelle », a remarqué l'informaticienne devant la presse.