Sénégal: La Khadriya perd son khalife général

La communauté khadre du Sénégal, de Mauritanie et de la sous-région est en deuil après le rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, Khalife général des Khadres d'Afrique de l'Ouest et doyen d'âge de la famille de Mame Cheikh Saadbou.

Fils de Cheikh Mouhamed Takhiyoullah, le défunt incarnait une figure majeure de la tradition Qadiriyya-Touradiyya. Depuis le foyer spirituel de Nimzatt, il perpétuait un héritage transfrontalier unissant les fidèles de part et d'autre du fleuve Sénégal.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa « profonde tristesse » et adressé ses condoléances attristées à la famille éplorée, à la communauté khadre ainsi qu'à l'ensemble de la Nation.

Cette disparition intervient dans une année particulièrement douloureuse pour la confrérie, marquée en mars dernier par le rappel à Dieu accidentel de Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Beuh, Khalife à Guéoul. Ces épreuves successives rappellent le rôle spirituel et social central de ces grandes familles religieuses dans la sous-région.

Que Dieu accueille Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara dans Son paradis éternel et accorde à tous la force de surmonter cette épreuve.