Afrique de l'Est: Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Soudan à Paris reçoit le nouvel envoyé français pour la Corne de l'Afrique et le Soudan

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Soudan à Paris, l'ambassadeur Hamed Al-Jazouli Khaled, a reçu jeudi dans son bureau le nouvel envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique et le Soudan, l'ambassadeur Jean-Marie Safa, accompagné du responsable du dossier soudanais au ministère français des Affaires étrangères, Arnold Legouy.

Le chargé d'affaires a félicité l'envoyé français à l'occasion de sa prise de fonctions et présenté les efforts du gouvernement soudanais en vue de préparer la reconstruction, ainsi que les dispositions prises pour lancer le dialogue national et un processus politique inclusif dirigé par des civils. Il a exprimé l'espoir que la France apporte son soutien au Soudan face aux défis humanitaires et de développement.

De son côté, l'envoyé français a souligné que le Soudan disposait d'atouts historiques ainsi que d'importantes ressources humaines et économiques lui permettant de surmonter la crise actuelle. Il a réaffirmé l'intérêt de la France pour le dossier soudanais, insistant sur l'importance du dialogue national pour parvenir à un cessez-le-feu et à une paix durable.

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Il a également indiqué que le président Emmanuel Macron accordait une attention particulière au dossier soudanais et que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, souhaitait se rendre au Soudan.