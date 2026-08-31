Soudan: Le pays et la Biélorussie renforcent leur coopération dans l'environnement et les ressources naturelles

Le Soudan et la Biélorussie ont discuté, en marge de la Conférence des Nations unies sur la lutte contre la désertification en Mongolie, des moyens de renforcer leur coopération dans la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et le développement durable.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Suleiman Al-Bouni Suleiman, s'est entretenu avec le vice-ministre biélorusse des Ressources naturelles et de la Protection de l'environnement, Viktor Halanou, sur plusieurs questions liées à ces domaines.

Suleiman Al-Bouni a indiqué que le Soudan était confronté à des défis liés à la sécheresse, à la désertification et au changement climatique, qui menacent la sécurité alimentaire et hydrique, soulignant la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et techniques.

Il a appelé à renforcer les partenariats internationaux pour soutenir le relèvement du pays, renforcer sa résilience climatique, restaurer les écosystèmes et favoriser le transfert de technologies.

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Le responsable soudanais a également exprimé la volonté de Khartoum de signer un mémorandum d'entente avec la Biélorussie afin d'établir un cadre pour la coopération environnementale future.

La partie biélorusse s'est déclarée favorable au développement d'une coopération directe avec les institutions soudanaises et à la définition de priorités communes pour un partenariat durable.