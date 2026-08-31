Afrique: IA - Le piège de l'illusion et l'exigence d'un retour aux fondamentaux

analyse

Le débat sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) en Afrique souffre trop souvent d'une polarisation stérile.

D'un côté, un techno-optimisme béat vante le leapfrogging -- ce concept séduisant selon lequel le continent pourrait « sauter » les étapes traditionnelles du développement pour basculer directement dans l'économie numérique.

De l'autre, un catastrophisme passif redoute une marginalisation définitive.

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Une analyse rigoureuse de la structure économique africaine impose de dépasser ces postures.

L'intelligence artificielle n'est ni une fatalité à subir, ni une solution miracle aux maux du continent. Elle agit comme un révélateur brutal de nos tensions structurelles. Sans infrastructure lourde, sans maîtrise de l'énergie et sans capital humain technique, l'adoption aveugle de l'IA ne créera pas la prospérité : elle aggravera le chômage et scellera une nouvelle forme de dépendance.

L'IA et la réalité du marché du travail: Le risque de destruction nette

Il convient de dissiper une illusion tenace : l'IA générative et les agents autonomes ne vont pas créer massivement des emplois qualifiés en Afrique dans un avenir proche. Ils risquent au contraire de détruire le peu d'emplois de services émergents.

L'automatisation des services et de l'outsourcing : Au cours de la dernière décennie, une fraction importante de la jeunesse diplômée s'est orientée vers la sous-traitance numérique : centres d'appels, saisie de données, modération de contenu, support client. Ces fonctions à faible ou moyenne qualification constituent la première cible de l'automatisation globale. L'intégration des modèles de langage et des agents vocaux IA détruit ces postes à un rythme bien supérieur à celui de la création d'emplois de pointe en ingénierie logicielle.

Le déficit d'industrialisation comme vraie cause du chômage : Le chômage de masse en Afrique n'est pas dû à un manque d'outils numériques, mais à un sous-développement de l'appareil productif physique. L'économie informelle et la précarité dominent parce que le continent manque d'usines de transformation, de lignes de transport modernes et de réseaux d'irrigation. Aucun algorithme, aussi sophistiqué soit-il, ne construit une route, n'assure la coulée de l'acier ou ne transforme le cacao brut sur place.

Constat clé

Le chômage en Afrique est principalement lié à un déficit d'industrialisation, à un manque d'infrastructures lourdes (énergie, transports) et à la prédominance du secteur informel. L'IA ne crée pas directement des usines, des routes ou des exploitations agricoles modernes.

Le piège du « saut d'étapes » et la fracture numérique

Parler d'IA souveraine sans garantir l'accès continu à l'électricité est une contradiction fondamentale.

L'infrastructure numérique repose avant tout sur l'infrastructure physique.

Le mythe de l'IA sans énergie

Un data center moderne nécessite des mégawatts de puissance électrique continue, stable et abordable, ainsi que des systèmes de refroidissement industriels complexes. Dans des pays où le réseau électrique subit des délestages récurrents et où le coût du kilowattheure industriel reste prohibitif, vouloir déployer une infrastructure IA souveraine relève de l'illusion technique.

La dépendance technologique et l'effet de mode

Sans la maîtrise locale des chaînes de valeur -- du composant physique à la conception des algorithmes --, l'Afrique se retrouve confinée au rôle de simple consommatrice de technologies conçues ailleurs. Nous captons des miettes économiques tout en exportant nos données brutes. Cette dépendance est entretenue par l'alignement systématique des politiques publiques sur les agendas fluctuants des bailleurs de fonds et des géants de la Tech. Dès que la priorité internationale change, les projets en cours s'arrêtent, laissant place au sentiment d'un « éternel recommencement ».

2. Rompre le cycle de l'éternel recommencement : Les 3 inflexions obligatoires

Pour que l'Afrique cesse d'être à la remorque des révolutions technologiques des autres, le préalable n'est pas de « courir plus vite » après les modes, mais d'imposer un rythme souverain centré sur le réel.

Axe d'Inflexion

Action Concrète

Impact Direct

1. Réseaux de base &

Sécuriser la haute/basse tension, la

L'IA intervient en surcouche

Ingénierie

régulation d'eau, la maintenance de l'outil de production.

d'optimisation d'un réseau physique fonctionnel.

2. Formation

Réhabiliter les centres de formation

Création d'emplois qualifiés,

Technique

professionnelle, former des

immédiatement productifs et non

électromécaniciens et techniciens de régulation.

délocalisables.

3. Plans Maîtres

Concevoir des plans industriels sur 15 à

Capitalisation du savoir local et fin

Souverains

30 ans pour la transformation des

du cycle de l'éternel

matières premières.

recommencement.

Conclusion : L'IA comme outil d'optimisation, non comme substitut

L'intelligence artificielle peut devenir un accélérateur de développement, mais à une condition stricte : qu'elle soit reléguée à son rôle d'outil d'optimisation au service de secteurs physiques déjà structurés.

Elle peut optimiser le rendement de l'agriculture de précision si l'irrigation et les engrais sont disponibles. Elle peut accélérer le diagnostic médical à distance si le personnel soignant et les médicaments de base sont présents sur le terrain. Mais elle ne remplacera jamais l'ingénierie lourde, la transformation de nos ressources naturelles et l'autonomie énergétique.

L'Afrique n'a pas besoin de bâtir des châteaux virtuels dans le nuage ( cloud) sur des fondations en terre battue. L'urgence est au retour au réel : bâtir la machine industrielle, former les hommes qui la commandent, et inscrire cette vision dans un temps long et souverain.

Par Djibril Gabriel Diabaté

Ingénieur en automatisme, robotique industrielle & systèmes de contrôle

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