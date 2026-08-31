Congo-Kinshasa: J.B Mayo - « Le dialogue n'est pas l'affaire des seuls professionnels de la politique mais de tout un peuple »

Dans son adresse à la nation, le jeudi 27 août 2026, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixé les bases d'un dialogue national devant se dérouler sur une période de trois mois. Des réactions diverses à cette communication présidentielle ont été enregistrées au sein de la classe politique et sociale.

Et parmi les réactions les plus pertinentes, il y a celle de l'Honorable Jean-Baudouin Mayo Mambeke, qui se félicite du fait que, dans ces assises, le Chef de l'État prévoit des consultations à travers les 26 provinces du pays et la participation de la population congolaise.

« À considérer l'intérêt supérieur de la nation, le dialogue tel prôné par le Chef de l'État permet à l'ensemble du peuple congolais d'apporter, chacun, sa pierre à la réfondation de la nation congolaise, poignardée depuis plus de trois décennies par nos ennemis. Il appartient, dès lors à chaque congolais, de s'approprier de cette initiative et donner le meilleur de lui-même pour atteindre l'objectif recherché », a-t-il indiqué, dans un post sur son compte X que notre Rédaction a consulté.

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Pour cet élu de la capitale, dans la circonscription électorale de Mont-Amba, ce prochain forum ne devrait pas être pris en otage par ceux qui ont fait de la politique leur profession et qui espéraient se partager des postes sur le dos du peuple congolais.

« Trêve des égos et des suffisances. Il ne s'agit pas de l'affaire des professionnels de la politique seulement, mais de celle de tout un peuple en harmonie avec lui-même et sa nation. Le moment n'est pas à la multiplication des conditionnalités stériles, aux blocages d'inspiration diabolique mais plutôt à l'engagement citoyen », a martelé, l'ancien Vice-Premier, Ministre de Budget, Jean-Baudouin Mayo, qui s'est toujours battu pour la prise en compte des intérêts de la population dans la gestion de la Res publica.