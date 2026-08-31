Algérie: Le président de la République ordonne la modification du Code pénal pour réinstaurer la peine de mort avec exécution contre les individus impliqués

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche, de modifier, avant le 15 septembre, le Code pénal afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, à l'encontre des individus impliqués dans les incendies volontaires.

Présidant au siège de la Présidence de la République, une réunion consacrée à la prise des mesures nécessaires à la prise en charge des conséquences et des effets des récents incendies ayant touché plusieurs wilayas de l'est et du centre du pays, en présence de hauts responsables militaires et civils, le président de la République a ordonné au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de modifier le Code pénal avant le 15 septembre afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, contre les individus impliqués dans des incendies volontaires.

Le président de la République a également mis l'accent sur l'impératif de soumettre, cette semaine, la modification du Code pénal concernant les individus impliqués dans des incendies volontaires au Gouvernement, avant d'être présentée à l'Assemblée populaire nationale (APN).

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"Celui qui pense que la loi ne sera pas appliquée doit savoir que la société et la justice lui demanderont des comptes", a averti le président de la République.