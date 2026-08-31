Algérie: La piste criminelle n'est pas exclue dans les incendies ayant touché plusieurs wilayas du pays

29 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, samedi à Alger, qu'il n'était pas exclu que des actes criminels soient à l'origine des incendies ayant touché plusieurs wilayas du pays, assurant que les enquêtes et les investigations nécessaires seront menées à cet égard.

Lors de sa visite à l'hôpital des grands brûlés "Dr Saïd Chibane" de Zéralda pour s'enquérir de l'état des blessés évacués des wilayas touchées par les récents incendies, le président de la République n'a pas écarté l'éventualité que des actes criminels soient à l'origine de leur déclenchement, "notamment au regard de la puissance avec laquelle ces incendies se sont déclarés", précisant que "les enquêtes nécessaires seront menées" à cet égard.

Dans ce sillage, le président de la République a indiqué que le facteur vent avait compliqué la tâche d'extinction de ces incendies.

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Pour rappel, le président de la République était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene.

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