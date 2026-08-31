Algérie: Le président de la République salue l'élan de solidarité populaire

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, samedi à Alger, l'élan de solidarité et la grande mobilisation populaires aux côtés des sinistrés des récents incendies ayant touché plusieurs wilayas de l'Est et du Centre du pays.

Dans une déclaration, à l'issue de sa visite à l'hôpital des grands brûlés "Dr Saïd Chibane" de Zéralda, où il s'est enquis de l'état des blessés évacués des wilayas sinistrées, le président de la République a déclaré : "Notre consolation réside dans l'élan de solidarité du peuple algérien, qui nous rend fiers d'appartenir à l'Algérie, n'en déplaise à certains".

"Ceux qui pensent autrement du peuple algérien se trompent, et les analyses qu'ils font depuis longtemps sur l'Algérie sont également erronées", a-t-il ajouté.

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Le président de la République a également évoqué les moyens mobilisés pour lutter contre ces incendies et prendre en charge les sinistrés, déclarant à ce propos : "Lorsque de telles catastrophes nous frappent, nous y faisons face avec les moyens de l'Etat et du peuple. L'Armée nationale populaire (ANP) est également présente dans toutes les épreuves, tout comme la Protection civile algérienne, à l'égard de laquelle nous prendrons plusieurs décisions afin de soutenir ce corps cité en exemple à travers le monde".

Dans le même sillage, le président de la République s'est arrêté sur les causes à l'origine de ces incendies, affirmant: "C'est effectivement une circonstance douloureuse, et nous croyons au destin inéluctable de Dieu, mais il y a des actes criminels et nous enquêterons sur ceux qui en sont responsables", avant d'ajouter: "Je n'emploierai pas de termes forts, comme celui de conspiration".

Concernant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'extinction de ces incendies, le président de la République a fait observer que "les vents étaient très forts, ce qui a favorisé la propagation des flammes", ajoutant que, sur le plan technique, "il n'existait aucun moyen, ni aérien ni terrestre, permettant de venir à bout de ces incendies".

Il a, en outre, abordé la prise en charge médicale dont bénéficient les blessés dans ces incendies, relevant le haut niveau des médecins de l'hôpital des grands brûlés. "Auparavant, nous envoyions les cas complexes à l'étranger pour les soins, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de les prendre en charge ici", a-t-il soutenu.

Le président de la République a rappelé que la réalisation de l'hôpital des grands brûlés de Zéralda est intervenue à la suite des incendies criminels survenus en 2021, lesquels, a-t-il dit, avaient constitué "une leçon pour nous".

Le président de la République a renouvelé ses remerciements aux équipes médicales de cet établissement hospitalier et de ceux des wilayas touchées, ainsi qu'aux éléments de la Protection civile, de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale (GN) et de la Sûreté nationale, qui "ont contribué à atténuer cette catastrophe", et à tous ceux qui ont participé à l'évacuation des blessés, considérant cette mobilisation générale comme "une leçon pour tous ceux qui critiquent l'Algérie".

Le président de la République a annoncé la tenue, dimanche, d'une réunion à laquelle assisteront tous les responsables concernés, à un titre ou à un autre, par la lutte contre ces incendies, au cours de laquelle "des mesures seront prises qui nous permettront d'éviter de telles catastrophes à l'avenir".