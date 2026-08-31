Algérie: Le président de la République s'enquiert à l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda de l'état des blessés évacués des wilayas sinistrées

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est enquis, samedi, à l'Hôpital des grands brûlés Dr Said-Chibane de Zéralda (Alger), de l'état de santé des blessés évacués des wilayas touchées par les récents incendies.

A cette occasion, le président de la République s'est rendu au chevet de certains blessés, dont des femmes et des enfants.

Le président de la République a rassuré les blessés en affirmant que les équipes médicales ne ménagent aucun effort pour leur assurer une prise en charge optimale.

Tous les cas, y compris les plus complexes, seront pris en charge à l'hôpital des grands brûlés de Zéralda, a-t-il souligné.

Il a, à cet égard, salué le professionnalisme et la compétence des équipes médicales de cet établissement hospitalier.

Le président de la République était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene.