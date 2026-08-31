Algérie: Bouzegza instruit de mobiliser tous les moyens pour assurer l'approvisionnement des sinistrés en eau potable

Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a instruit, samedi, de mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité de l'approvisionnement des citoyens sinistrés par les feux de forêt en eau potable, tout en accélérant le recensement et la réhabilitation des infrastructures endommagées, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Bouzegza a ordonné la mobilisation des citernes de l'Algérienne des Eaux (ADE) relevant de plusieurs wilayas, afin de renforcer les opérations d'approvisionnement et de répondre aux besoins recensés, précise la même source.

Le ministre a également ordonné le "recensement immédiat et précis" de l'ensemble des infrastructures hydrauliques ayant subi des dommages du fait des feux enregistrés dans plusieurs wilayas de l'Est du pays, ainsi que l'accélération de la programmation et de la réalisation des opérations de maintenance et de réhabilitation, en vue de leur remise en service dans les meilleurs délais, ajoute le communiqué.

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M. Bouzegza a, en outre, souligné la nécessité de la mobilisation pleine et entière de l'ensemble des services et établissements du secteur et de la mise à disposition de tous les moyens disponibles, afin d'assurer la continuité du service public de l'eau, de prendre en charge rapidement les préoccupations exprimées et d'accompagner les citoyens dans cette douloureuse épreuve.

L'ADE mobilise ses moyens

Dans le même contexte, l'ADE a affirmé, dans un communiqué, avoir mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels au niveau de ses unités de Jijel, Béjaïa, Skikda et Sétif, à travers une coordination sur le terrain entre les unités voisines, qui se sont rapidement mobilisées pour intervenir et contribuer aux efforts d'extinction des feux.

L'entreprise a précisé avoir mobilisé ses équipes techniques et ses moyens matériels, notamment des citernes et les équipements nécessaires, pour contribuer aux opérations d'extinction aux côtés des autorités locales et des services de la Protection civile sur le terrain.

Elle a également mobilisé la majorité de ses équipes de maintenance et d'intervention pour réparer les dégâts ayant affecté certaines infrastructures et réseaux et oeuvrer au rétablissement du service public de l'eau potable dans les zones sinistrées.

Les équipes de l'ADE poursuivent leurs interventions sur le terrain, en coordination avec les différents services concernés, afin d'assurer la continuité du service public et de réduire les effets de ces feux sur les citoyens et les infrastructures.

L'entreprise a, à ce titre, assuré que ses équipes demeurent mobilisées jusqu'au rétablissement de l'alimentation en eau potable dans les zones sinistrées dans les meilleurs délais.