Algérie: Instructions pour assurer la continuité de l'approvisionnement des citoyens dans les zones touchées par les incendies

29 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Mme Amel Abdellatif, a présidé, samedi, une réunion de coordination consacrée au suivi de la situation de l'approvisionnement en produits de première nécessité dans les wilayas touchées par les récents incendies, au cours de laquelle elle a donné des instructions pour assurer la continuité de l'approvisionnement en ces produits et le suivi quotidien des stocks, indique un communiqué du ministère.

La ministre a donné des instructions portant sur "la nécessité de poursuivre la coordination et la communication permanente avec les autorités locales des wilayas sinistrées, et de renforcer le suivi quotidien des stocks de produits de première nécessité, tout en assurant la continuité de l'approvisionnement des citoyens en ces produits, et une intervention immédiate en cas de besoin", a précisé la même source.

Cette réunion de coordination s'est tenue par visioconférence avec les directeurs régionaux et les directeurs du commerce des wilayas concernées, en présence des cadres centraux du ministère, "dans le cadre du suivi continu de la situation de l'approvisionnement et de l'activité commerciale dans les wilayas touchées par les récents incendies, et du renforcement des mécanismes de prise en charge des besoins enregistrés", précise le communiqué.

La rencontre a également permis d'écouter les directeurs du commerce des wilayas sinistrées et de faire le point sur les derniers développements sur le terrain, notamment pour ce qui est des niveaux d'approvisionnement et des stocks de produits de première nécessité, ainsi que de recenser les besoins exprimés et de s'assurer de leur prise en charge dans les délais.

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