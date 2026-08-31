Ile Maurice: PMQT - Devises, casinos et dépenses électorales sous les projecteurs

La reprise des travaux parlementaires, ce mardi 1eᣴ septembre, se déroulera dans une configuration politique sensiblement différente de celle qui prévalait avant la pause. Le changement sera particulièrement visible du côté de l'opposition. Chetan Baboolall, du Fron Militan Progresis (FMP), a remplacé Joe Lesjongard, du Mouvement socialiste militant, au poste de leader de l'opposition et occupera donc pour la première fois le siège réservé au titulaire de cette fonction.

▪️ Chetan Baboolall face à son premier grand test

Cette nouvelle donne entraînera également une modification du sitting arrangement sur les bancs de l'opposition. Les membres du FMP, Paul Bérenger, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall, occuperont désormais le premier rang. Joe Lesjongard et Adrien Duval prendront, eux, place derrière eux.

La séance aura surtout valeur de baptême de feu pour Chetan Baboolall. Le nouveau leader de l'opposition présentera sa première Private Notice Question (PNQ). Le thème choisi sera particulièrement attendu et donnera une première indication sur les priorités qu'il entend porter dans ses nouvelles fonctions.

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▪️Une PMQT chargée pour Navin Ramgoolam

Avant les questions adressées aux ministres, le Premier ministre Navin Ramgoolam devra faire face à une longue liste d'interpellations lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT). Environ 27 questions figurent à l'ordre du jour. Mais la PMQT étant limitée à 30 minutes, seule une partie d'entre elles, probablement une dizaine selon le rythme des échanges et des questions supplémentaires, devrait pouvoir être traitée.

Kaviraj Rookny entend ainsi interroger le chef du gouvernement sur la disponibilité du dollar américain sur le marché local des changes. Il souhaite obtenir de la Banque de Maurice des informations sur l'état actuel de l'offre et de la demande et savoir si une pénurie de dollars est observée. La question des finances de Rodrigues sera également soulevée. Jacques Édouard veut connaître les circonstances entourant la réallocation de fonds provenant du budget de la Rodrigues and Outer Islands Division et du budget d'investissement de la Rodrigues Regional Assembly (RRA). Il demandera notamment si la RRA avait été consultée au préalable et quel est l'impact financier de cette décision sur ses finances.

Joanna Bérenger s'intéressera, elle, aux projets d'investissement d'une valeur annoncée de Rs 649,7 milliards par l'Economic Development Board. Elle réclamera une ventilation par secteur et par projet afin de déterminer quelle part de ces investissements s'est réellement matérialisée. La députée souhaite connaître les montants déjà investis, ceux encore au stade de la planification ou de la conception, ainsi que les sommes provenant d'investisseurs étrangers. Raviraj Beechook interpellera, pour sa part, le Premier ministre sur le Mauritius Film Rebate Scheme. Il souhaite connaître le nombre de projets reçus et approuvés par l'EDB ainsi que le montant des fonds déboursés au cours des exercices financiers se terminant à juin 2025 et juin 2026.

Joe Lesjongard posera, lui, sa première question au Premier ministre depuis son départ du poste de leader de l'opposition. Elle portera sur les allégations de violations des dispositions régissant les dépenses électorales lors des élections générales de 2024 et sur l'état des enquêtes ouvertes dans ce dossier.

▪️Casinos, suicide et politique sur le cannabis

Le projet de désinvestissement des Casinos de Maurice fera aussi son retour dans l'hémicycle. Franco Quirin demandera si la State Investment Corporation Ltd a évalué les conséquences du processus sur les quelque 600 employés, notamment sur leurs emplois, salaires, pensions, conditions de service et droits acquis. Rubna Daureeawo abordera, elle, la problématique du suicide. Elle réclamera les chiffres des cas signalés au cours des cinq dernières années, avec une ventilation par groupe d'âge. Elle veut également savoir si une étude a été menée pour identifier les principales causes et les facteurs contribuant au phénomène, ainsi que les mesures prises ou envisagées par les autorités, en collaboration avec les ministères et les différents acteurs concernés.

La politique nationale sur le cannabis sera également évoquée. Arvin Babajee s'intéressera au Technical Working Group on the National Cannabis Policy Reform, à sa composition, aux réunions déjà tenues, aux expertises sollicitées et à l'état d'avancement de son rapport. Ludovic Caserne questionnera le gouvernement sur la prise en charge médicale des prisonniers et des détenus provisoires. Il souhaite savoir si les autorités envisagent de les orienter, lorsqu'ils tombent malades, vers l'hôpital le plus proche de leur prison ou centre de détention au lieu de les référer systématiquement au Jawaharlal Nehru Hospital.

Ashley Ramdass s'intéressera à l'examen pour l'obtention de la licence de moniteur d'auto-école prévu autour du 3 octobre 2026. Il demandera quels sont les critères d'éligibilité et si un avis public ou un communiqué officiel invitant les candidats à soumettre leur demande a été publié.

Nitish Beejan veut, de son côté, des précisions sur les cas présumés de fraude et d'irrégularités financières à la Mauritius Broadcasting Corporation entre 2015 et 2024. Sa question porte notamment sur l'identité des suspects, la nature des infractions alléguées et l'état des différentes enquêtes.

▪️Les ministres également interpellés

Une fois la PMQT terminée, les ministres devront à leur tour répondre aux questions des députés. Là encore, plusieurs dossiers sensibles figurent à l'agenda. Nitish Beejan interpellera le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, sur la résidence officielle de l'ancien haut-commissaire de Maurice à Washington D.C. Il veut savoir si celle-ci est actuellement occupée et, dans le cas contraire, combien le gouvernement dépense pour son entretien et les charges qui y sont associées.

La sécurité routière devrait occuper une place importante dans les échanges. Ehsan Juman demandera au ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, le nombre de décès enregistrés sur les routes depuis le 31 janvier 2026 et une comparaison avec la période correspondante de l'année précédente. Il veut également savoir si une évaluation de l'impact du système de permis à points sur les accidents mortels a été réalisée et si les statistiques et conclusions seront déposées à l'Assemblée. Toujours sur la sécurité routière, Ludovic Caserne interrogera le même ministre sur les accidents survenus dans les centres de trafic et les gares routières au cours des deux dernières années.

Arvin Babajee adressera une question au ministre de la Santé, Anil Bachoo, sur le Methadone Substitution Therapy Programme. Il demandera le nombre de bénéficiaires, la quantité de méthadone distribuée, les dépenses engagées au cours des cinq derniers exercices financiers et le coût annuel moyen par personne. Il réclamera aussi des données sur la situation socio-économique des bénéficiaires.

Les coupures d'eau récurrentes seront soulevées par Ashley Ramdass. Sa question au ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, portera sur les projets identifiés par la Central Water Authority pour remédier aux pénuries et interruptions d'approvisionnement. Il demandera le coût estimé de chacun de ces projets et le calendrier prévu pour leur réalisation.

Franco Quirin interpellera le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, sur les familles vivant dans des poches de pauvreté et d'extrême pauvreté. Il réclamera leur nombre par région et des précisions sur les programmes mis en oeuvre pour améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives économiques, notamment en matière d'accompagnement social, psychologique et éducatif.

▪️Pêche, adoption et plateau des Mascareignes

Ram Etwareea questionnera le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur l'objectif gouvernemental de faire passer les prises annuelles de poisson de 5 000 à 15 000 tonnes dans les trois prochaines années. Il demandera quelles initiatives ont déjà été prises pour attirer des investissements étrangers dans l'industrie de la pêche et quels résultats ont été obtenus jusqu'ici.

La députée rodriguaise Dianette Henriette-Manan se tournera vers la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être familial, Arianne Navarre-Marie. Son intervention portera sur l'Adoption Bill. Elle demandera où en est le projet annoncé et, notamment, sa future introduction à l'Assemblée nationale. Khushal Lobine s'intéressera à la zone de gestion conjointe de 396 000 km carrés du plateau continental étendu des Mascareignes, confiée à Maurice et aux Seychelles. Il veut savoir si des études techniques, hydrographiques, géologiques ou juridiques ont été commandées, à quel coût et si leurs rapports seront rendus publics.

Joe Lesjongard interpellera enfin le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, sur l'approvisionnement en produits pétroliers et en fioul lourd. Il demandera si, à la State Trading Corporation, de nouveaux contrats ont été signés depuis avril 2026. Il réclamera la liste des soumissionnaires, les offres correspondantes, le montant des primes ainsi qu'une copie du contrat attribué à Sahara Energy Resource Ltd.

Véronique Leu-Govind attendue sur les bancs des «backbenchers»

La présence de Véronique Leu-Govind sera également suivie. L'ancienne «junior minister» prendra désormais place à l'Assemblée en tant que «backbencher», dans un contexte marqué par les récents développements dans l'enquête visant son époux, Gulshan Govind, poursuivi sous une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis.

À ce volet politique viendra s'ajouter un important dossier législatif. Le «Road Traffic (Amendment) Bill» figure à l'agenda de la séance et doit être débattu avant d'être soumis au vote. Le texte prévoit notamment un durcissement de l'arsenal législatif en matière de sécurité routière.

Le projet de loi vise entre autres à permettre la saisie de véhicules et une éventuelle disqualification du permis de conduire dans les cas de conduite sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances intoxicantes. Il introduit également une infraction spécifique liée à la «road rage» et prévoit des sanctions plus sévères pour plusieurs délits graves, notamment ceux liés aux accidents mortels et aux courses sauvages.