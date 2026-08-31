Ile Maurice: Deux mois d'attente, des milliers de litres d'eau gaspillés

Une fuite d'eau signalée il y a près de deux mois à Astoria Road, Goodlands, continue de susciter l'inquiétude des habitants. Selon les informations communiquées, malgré plusieurs démarches auprès de la Central Water Authority (CWA), la fuite n'aurait toujours pas été réparée. L'eau potable s'écoule jour et nuit vers un drain, alors que de nombreux habitants sont confrontés aux difficultés d'approvisionnement en eau en cette période de sécheresse.

Le plaignant affirme s'être personnellement rendu aux bureaux de la CWA à Rouillard pour signaler le problème, où il lui aurait été indiqué qu'aucun JCB n'était disponible pour effectuer les travaux nécessaires. Une demande aurait également été transmise à un conseiller du ministère de l'Énergie et des Services publics, tandis que les conseillers de la circonscription no 6 auraient effectué plusieurs démarches auprès des ingénieurs de Pamplemousses, sans résultat à ce jour.

Alors que les autorités ont appelé la population à éviter tout gaspillage d'eau et ont annoncé des sanctions contre les contrevenants, cette fuite persistante soulève une question légitime : quelles mesures sont prises pour mettre rapidement fin au gaspillage d'eau potable provenant des infrastructures publiques ? Les habitants attendent désormais une intervention et, surtout, une réponse de la CWA et des autorités concernées.