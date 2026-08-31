Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie - «Chaque enfant doit avoir accès aux loisirs et activités récréatives»

Le Mahébourg Creativity Centre a rouvert ses portes hier à Pointe-Canon, Mahébourg, à l'initiative du National Children's Council (NCC). La cérémonie s'est tenue en présence de la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, du junior minister à la Jeunesse et sports, Tony Apollon, du chargé d'affaires de la République populaire de Chine, Peiyi Ding, et du député de la circonscription n°12, Chitraduthsing Lukeeram.

Arianne Navarre-Marie a souligné que cette réouverture s'inscrit dans une démarche visant à offrir aux enfants des lieux où ils peuvent apprendre, créer et s'épanouir. Elle a rappelé que l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît le droit au repos, aux loisirs et aux activités récréatives, car ces espaces sont essentiels au développement global des enfants : «Nous croyons que chaque enfant doit avoir accès au loisir et à des activités récréatives qui favorisent son développement, son épanouissement et son bien-être.»

Un projet collectif

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Le centre propose une variété d'activités : danse, sciences, arts, sport, activités physiques et en plein air. Pour la ministre, ces initiatives renforcent la confiance en soi, les compétences sociales et les liens d'amitié entre les jeunes. Elle a déploré que certains enfants aient été privés de tels espaces dans le passé.

Tony Apollon a lancé un appel aux parents afin qu'ils incitent leurs enfants à fréquenter le centre. «We need to encourage more kids to come to this centre. This centre is given to you kids to explore and exploit its resources, to discover, create and develop new skills.» Le junior minister a annoncé que davantage d'activités de développement seront proposées prochainement.

Le chargé d'affaires de la République populaire de Chine, Peiyi Ding, a salué les efforts entrepris pour le bien-être des enfants. Il a insisté sur l'importance d'investir dans la jeunesse pour préparer les futures générations à relever les défis de demain. «We continue to explore every opportunity and gather possible solutions», a-t-il déclaré, mettant en avant la coopération et l'accompagnement des jeunes.

Pour Chitraduthsing Lukeeram, la réouverture du centre représente l'aboutissement d'un projet collectif. «A big thanks to all the people who helped realise this dream.» Selon lui, chaque enfant possède un potentiel unique et certains jeunes peuvent développer des idées que les adultes pourront ensuite concrétiser. Il a également insisté sur l'importance d'offrir des alternatives positives aux enfants : «Instead of going towards drugs, it is better to come here in the centre.»

La cérémonie a mis en avant la créativité des enfants à travers des séances de face painting, peinture, dessin, modelage, clay therapy, peinture murale et des activités sportives. Ce centre rénové se veut un espace inclusif, stimulant et accessible, où chaque enfant peut développer ses talents et s'épanouir pleinement.