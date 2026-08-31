Soudan: Le comité de facilitation du dialogue intersoudanais lance une initiative nationale pour mettre fin à la guerre

Khartoum, 30 Août 2026 (SUNA) - Le comité de facilitation du dialogue intersoudanais a lancé une initiative nationale visant à ouvrir la voie à un dialogue au Soudan pour parvenir à des solutions soudanaises à la crise et mettre fin à la guerre, sur la base du consensus national et du rejet de toute ingérence ou tutelle extérieure.

Dans un communiqué de presse à Khartoum, le comité a souligné que l'initiative répondait aux aspirations des Soudanais à la sécurité, à la stabilité et à une vie digne, après les lourdes conséquences de la guerre, notamment les déplacements, l'exil, la dégradation des services et la destruction des infrastructures et des biens.

Le comité a indiqué que son rôle consistait à instaurer un climat de confiance et à faciliter des consultations avec les forces politiques, civiles et communautaires au Soudan et à l'étranger, afin de définir une vision commune sur les conditions, la méthode et les garanties du dialogue.

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Il a appelé à un dialogue soudanais, indépendant, inclusif et fondé sur la consultation, demandant à l'État de garantir sa tenue au Soudan, notamment par des garanties juridiques temporaires pour les participants et la protection de leur liberté d'expression, ainsi que des lieux de consultation et de dialogue.

Le comité a également appelé la communauté internationale et les pays amis à soutenir les efforts de dialogue, à respecter la volonté des Soudanais et à s'abstenir de toute ingérence dans ses travaux ou ses résultats.

Il a enfin affirmé que le dialogue devait ouvrir la voie à une transition stable fondée sur des accords nationaux et des élections libres et équitables, estimant que les Soudanais sont capables de surmonter la crise et de construire un État uni, juste et capable de gérer sa diversité.