Soudan: Le ministre d'État aux Finances - Les Soudanais en Arabie saoudite, partenaires du redressement économique

Djeddah, 30 Août 2026 (SUNA) - Le ministre d'État au ministère des Finances, Mohamed Nour Abdeldaïm, a affirmé que le Soudan traversait une phase décisive et que la communauté soudanaise en Arabie saoudite était un partenaire essentiel du redressement et de la reconstruction économique.

Il a appelé les Soudanais de l'étranger à rentrer au pays et à contribuer à la reconstruction, annonçant des exonérations décidées par le Premier ministre sur les équipements solaires, les frais d'eau et les effets personnels, ainsi que la poursuite de l'examen de la liste des exonérations.

Il a annoncé le lancement prochain d'un système de paiement électronique via les applications bancaires en Arabie saoudite, en coordination avec le ministère de la Transformation numérique, pour faciliter les transactions des Soudanais.

Il a salué le soutien de l'Arabie saoudite indiquant que son ministère élaborait une stratégie visant à transformer les dépenses courantes des ambassades et consulats.

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Cela a été lors de la pose de la première pierre du nouveau siège du consulat général du Soudan à Djeddah, en présence du ministre des Affaires étrangères et du consul général.

Il a enfin souligné la nécessité de mobiliser l'expertise des Soudanais de l'étranger au service de la stabilité et du développement. La visite intervient en marge de discussions avec le Groupe de la Banque islamique de développement sur la coopération et le soutien à la stabilité économique du Soudan.