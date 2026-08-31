Soudan: Le ministre de la Transformation numérique rencontre des étudiants soudanais en Chine

30 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Hangzhou, 30 Août 2026 (SUNA) - Le ministre de la Transformation numérique et des Communications, l'ingénieur Ahmed Al-Dardiri Ghandour, a rencontré dimanche à Hangzhou des étudiants et boursiers soudanais, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa Ahmed.

La rencontre s'est tenue en marge de la participation du ministre à la conférence China-Africa Capacity Building and Cooperation.

Ahmed Al-Dardiri Ghandour a présenté les priorités de son ministère, affirmant que la transformation numérique constitue un choix stratégique pour le Soudan et un levier pour moderniser les institutions, améliorer les services publics et soutenir l'économie.

Il a souligné que la formation des compétences nationales était essentielle au développement d'un secteur numérique durable, appelant les étudiants à mettre leurs connaissances et leurs spécialités au service du développement technologique du pays.

Les étudiants ont échangé avec le ministre sur l'avenir du numérique au Soudan et le rôle des jeunes dans ce secteur.

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