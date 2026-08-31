Congo-Kinshasa: Itinérance au Kasaï-Oriental - Le Chef de l'État est arrivé à Mbuji-mayi

29 Août 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce samedi 29 août 2026 à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï-Oriental, dans une ambiance de grande effervescence.

Pour son sixième déplacement dans la ville diamantifère, le Chef de l'État poursuit sa mission d'itinérance axée sur le développement territorial, l'amélioration des conditions de vie et le désenclavement économique des provinces.

L'événement majeur de ce déplacement est la dédicace, ce dimanche 30 août, de la magnifique Paroisse Universitaire Notre-Dame de l'Espérance (PUNDE) et du Sanctuaire Notre-Dame du Balai, un grand complexe pastoral de 1 300 places initié par l'abbé Blaise Kanda pour ancrer le développement religieux et éducatif au Kasaï-Oriental.

Le Chef de l'État procédera également à l'inspection des grands chantiers de la province, à l'instar des travaux de l'aéroport de Bipemba, de la réhabilitation de la Route Nationale n°1 (RN1), ainsi que les travaux de modernisation de la voirie urbaine.

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S'inscrivant dans la vision du PDL-145T qui vise le désenclavement des territoires et le renforcement de la gouvernance locale, cette mission d'itinérance constitue une opportunité d'échange direct avec les autorités locales, sous la conduite du Gouverneur Jean-Paul Mbwebwa, autour des priorités économiques comme le redressement de la MIBA.

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