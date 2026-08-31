Libye: Un accord signé sous l'égide de l'ONU pour tenter de débloquer les élections nationales

Des représentants de l'Est et de l'Ouest libyen ont signé dimanche 30 août 2026 à Tripoli, sous l'égide de l'ONU, un accord devant permettre d'avancer vers des élections nationales, alors que le pays est toujours coupé en deux depuis une quinzaine d'années. Les élections pourraient avoir lieu dans un délai ne dépassant pas les vingt-quatre mois, à condition que le pays parvienne à unifier les deux gouvernements. Un dossier également porté par la diplomatie américaine.

Ce texte est le fruit de discussions menées ces derniers mois à Rome, puis à Tunis, entre représentants des principales institutions et forces politiques rivales en Libye. Modeste, cet accord signé est néanmoins un « pas en avant » dans la bonne direction, selon Jalel Harchaoui, analyste affilié au Royal United Services Institute de Londres au micro de Tangi Bihan.

« C'est une sorte de version plus prudente, mieux corrigée, mieux réfléchie, qui essaie de se souvenir des écueils de 2021, estime Jalel Harchaoui, et surtout de permettre un scénario qui évite de rester otage des deux législatures. Les différents retards, pour les autres tentatives d'aller vers des élections, en 2021 mais aussi en 2018, par exemple quand la France avait essayé de jouer un grand rôle pour promouvoir les élections à l'époque. La raison pour laquelle ça ne s'était pas fait, c'était parce que les deux législatures, - la Chambre des représentants à Benghazi, ce qui fait office de Sénat à Tripoli, ce qui s'appelle le Haut Conseil d'État -, ont eu pour réflexe de vraiment tout freiner, retarder, temporiser, saboter. »

L'ONU s'est donc prémunie de ce type de scénario en se réservant le droit d'aller emmener ce qui a été signé dimanche directement au Conseil de sécurité, et donc de le faire voter comme une résolution du Conseil de sécurité, « même si les deux législatures décident de gâcher la fête. Ça, c'est peut être le caractère le plus fort et le plus pragmatique de ce qui a été accompli », conclut l'analyste affilié au Royal United Services Institute de Londres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn