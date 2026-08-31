Afrique du Nord: JM Tarente-2026 - Wafa Mahjoub porte l'espoir du karaté tunisien

31 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur technique national de la Fédération Tunisienne de Karaté, Mohamed Amine Hasnaoui, a indiqué que les athlètes tunisiens engagés aux Jeux de Tarente-2026, en Italie, sont confiants quant à la chance du karaté tunisien à monter sur le podium méditerranéen.

Dans une déclaration à l'envoyé spécial de TAP à Tarente, Hasnaoui a souligné que la compétition de karaté s'annonce très disputée en présence notamment des représentants de l'Egypte, de la Turquie, du Maroc et de l'Italie.

Il a estimé que Wafa Mahjoub, médaillée de bronze aux Mondiaux-2025 en Egypte, partira avec de fortes chances d'atteindre la finale des mois de 61 kg. Les autres karatékas engagés, Israa Bettaieb (+68 kg), Rayane Ghazouani (84 kg), Ons Ben Hassine (60 kg) et Yassine Khelifi (67 kg), sont également capables de remporter des médailles.

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Le DTN s'est élicité, par ailleurs, de l'état de forme des représentants tunisiens, grâce à la bonne préparation effectuée durant les stages qui ont précédé le rendez-vous méditerranéen. Il a ajouté que Ben Hassine et Khelifi, âgés de 18 ans, feront à cette occasion leur baptême du feu dans les grandes compétitions internationales, tandis que Ghazouani (21 ans), 5e lors des championnats du monde 2025, disputera son premier tournoi méditerranéen.

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