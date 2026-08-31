Tunisie: Eau, électricité et pouvoir d'achat - Le FTDES réclame des mesures urgentes

31 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, dimanche, à prendre des mesures urgentes pour garantir un approvisionnement régulier en eau et en électricité et mettre fin aux coupures et perturbations récurrentes, considérant que l'accès à ces deux services constitue l'un des besoins les plus fondamentaux et des droits essentiels des citoyens.

Le FTDES a également appelé à intervenir d'urgence pour préserver le pouvoir d'achat, limiter la hausse du coût de la vie et garantir la disponibilité des produits de première nécessité, notamment à l'approche de la rentrée scolaire, qui s'accompagne d'une augmentation des charges financières pour les familles, lit-on dans un communiqué.

Il a souligné, à cet égard, la nécessité pour les autorités d'assumer leurs responsabilités et de trouver des solutions urgentes à la crise, tout en s'attaquant à ses causes profondes.

Il a estimé que la conjoncture actuelle exige des décisions urgentes ainsi qu'un dialogue sérieux et responsable visant à aboutir à des solutions concrètes et applicables, selon le communiqué.

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