Tunisie: Coupures d'électricité - Voici la liste des régions concernées ce lundi dans tout le pays

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures périodiques d'électricité pourraient être opérées ce lundi 31 août 2026, entre 13h00 et 18h30, dans plusieurs régions du pays.

Ces interruptions seront effectuées de manière intermittente, en fonction de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation. La STEG précise que le courant pourra être rétabli sans préavis et invite les usagers concernés à prendre les précautions nécessaires.

Les zones susceptibles d'être touchées couvrent le Grand Tunis, le Nord, le Nord-Ouest, le Centre, Sfax, le Sud et le Sud-Ouest.

Grand Tunis

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Les coupures pourraient concerner notamment La Goulette, Ben Arous, Mégrine, Sidi Fredj, Ezzahra, Hammam-Lif, El Mourouj, Le Kram, Borj Cédria, Les Berges du Lac, les Jardins d'El Menzah, Borj Touil, Sanhaja, La Jedeida, Manouba, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra et Nouvelle Médina.

Nord

Dans le Cap Bon, les zones citées sont Hammam El Ghezaz, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Béni Khalled, Béni Khiar, Somâa, Nabeul, Korba, Dar Chaâbane, Tazarka, Maâmoura et Kélibia.

À Zaghouan, les secteurs concernés comprennent Zaghouan Nord, El Fahs, Bouchaïr, Zriba, Jebel Oust, Bir Mcherga et Nadhour.

À Bizerte, la liste comprend notamment Ghar El Melh, Utique, Sejnane, Khetmine, Mateur, Metline, Menzel Jemil, Menzel Bourguiba, Ghazala, Tinja, Zarzouna, Menzel Abderrahmane, Zouaouine et Aousja.

Nord-Ouest

Les coupures pourraient également toucher Ghardimaou, Nefza, Gaâfour, Chemtou, Oued Meliz, Nâaber, Touiref, Ouchtata, Er-Rouhia, Bou Salem, Testour, Kalaat Khasba, Sidi Ismaïl et Makthar.

Centre

Plusieurs zones du Centre sont également concernées, notamment Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bouhajla, Nasrallah, Menzel El Mehiri, Sbikha, Cherban, Souassi, Essouhilat, Bekalta, Rejiche, la zone industrielle d'El Jem, Enfidha, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Erriadh, Ouled Achour, Jemmal, Bennane, Sahline, M'saken, Hergla, Bouficha, Kerkor, El Ala, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, la cité universitaire de Sousse, Akouda, Kalaa Sghira, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Khézama, Sahloul 3, Ouled Chamakh, Chtouin et Bouhjar.

Sfax

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones citées sont Mahres, Agareb, El Amra, Thyna, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana, El Hencha, Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer et Bir Ali.

Sud

À Gabès, les coupures pourraient concerner Gabès Ville, El Manzel, Jara, Cité El Amal, El Hamma, Ouedhref, El Metouia et Mareth.

À Djerba, elles pourraient toucher Midoun, Houmt Souk, Robbana, El Hara, Guellala, Aghir, Sedouikech, El Jorf et El May.

Dans le gouvernorat de Kébili, les zones citées sont Janoura, Cité Route de Gabès, En-Nazla, Kébili, Souk El Ahad, Douz, El Faouar, El Kalaa, Zaafrane et Nouil.

À Tataouine, la liste comprend Tataouine Nouvelle, Cité El Festival, Cité En-Nouzha, Cité Route de Médenine, Smar, Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar et Dhehiba.

Dans les zones de Zarzis et Ben Guerdane, les coupures pourraient concerner El Mounassa, Ech-Chamakh, Hassi Jerbi, Souihel, El Hicham, Cité Mars, El Jamila, Jallel, la route de Ras Jedir et Ech-Chahbania.

À Médenine, sont notamment citées Médenine Ville, Dergoulia, Hassi Amor, Cité En-Nour, Oued Essedr, Béni Khedache, Harich et Boughrara.

Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, les zones concernées comprennent notamment El Hamma, Lajred, Bou Merdes, Chbika, Degueche, El Gallel, Souk Jedid, Ech-Chraïa, El Hammar, El Makarem, Ech-Chakhar, En-Nouayel, Majel Bel Abbès, El Alenda, Nasrallah, Foussana, El Hichria, Ouled Hafouz, El Ayoun, Hazoua, Hassi Ferid, Ouled Hamed, Oum El Adham, El Haqna, Mazouna et Nefta.

La STEG souligne que cette liste n'est pas définitive et pourrait être élargie à d'autres zones en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins d'équilibrage entre la production et la consommation.

Pour signaler une urgence ou obtenir des informations supplémentaires, les clients peuvent contacter la STEG au 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.