Tunisie: Siliana - Les vents forts ravivent les foyers d'incendie au Djebel Boulmane

31 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les vents forts ont favorisé, dimanche soir, la reprise de certains foyers d'incendie au Djebel Boulmane, dans la zone de Mezata relevant de la délégation de Bargou (gouvernorat de Siliana), ainsi que la propagation et l'extension du feu, notamment en raison de la difficulté du relief, a indiqué une source responsable de la Direction régionale des forêts à Siliana.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, la même source a précisé que les vents forts, dépassant 100 km/h, ont entraîné le déplacement des cendres de l'incendie jusqu'aux limites du gouvernorat de Kairouan. Le feu a été totalement maîtrisé aux premières heures de l'aube dimanche, et les agents des forêts et de la Protection civile ont achevé les opérations de refroidissement.

La même source a ajouté que des renforts ont été demandés aux gouvernorats voisins, notamment des camions relevant des services forestiers et de la Protection civile, afin de soutenir les efforts déployés et de permettre de maîtriser l'incendie.

À rappeler que l'incendie du Djebel Boulmane, dans la zone de Mezata relevant de la délégation de Bargou, s'est déclaré jeudi dernier et a donné lieu à plusieurs foyers dispersés, compliquant les opérations d'intervention et l'accès à certaines zones touchées.

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Deux avions militaires sont intervenus pour appuyer les équipes sur le terrain. D'importants moyens humains et logistiques ont également été mobilisés pour faire face à l'incendie, dont cinq camions relevant du service des forêts du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), un engin de déblaiement, ainsi que six camions de la Direction régionale de la Protection civile de Siliana.

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