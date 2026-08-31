Tunisie: De Star Wars à Carthage - Berlin met en lumière les trésors du pays

À la veille de la visite du ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, en Tunisie, le ministère allemand des Affaires étrangères a consacré une publication à plusieurs des principaux atouts naturels, culturels et historiques du pays.

Publiée depuis Tunis sur le compte officiel de l'Auswärtiges Amt, cette publication met notamment en avant les paysages tunisiens, le patrimoine historique, l'huile d'olive ainsi que plusieurs sites emblématiques du pays. Elle intervient alors que le chef de la diplomatie allemande entame une tournée en Tunisie et en Algérie, accompagné d'une délégation économique.

Le ministère allemand commence par évoquer les paysages tunisiens, en particulier ceux du Sud, qui continuent d'attirer les amateurs de la saga Star Wars. Il cite notamment Matmata, où ont été tournées certaines scènes associées à l'univers de Luke Skywalker. Les anciens décors de tournage y constituent encore aujourd'hui des lieux visités par les fans de la saga.

De Matmata à Cap Angela

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La publication ne se limite pas au Sud tunisien et met également en avant le littoral. Elle cite notamment Cap Angela, présenté comme le point le plus septentrional du continent africain, d'où les visiteurs peuvent bénéficier d'une vue panoramique sur la Méditerranée.

L'huile d'olive tunisienne occupe également une place importante dans cette présentation. Le ministère allemand rappelle l'ancienneté de la culture de l'olivier en Tunisie, évoquant une histoire de plus de 2.000 ans. L'huile d'olive est citée aux côtés du couscous et de la harissa parmi les produits emblématiques de la cuisine tunisienne.

La publication souligne par ailleurs la place de la Tunisie parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile d'olive, mettant ainsi en avant un secteur qui constitue également un important produit d'exportation du pays.

Un patrimoine historique mis en avant

Le ministère allemand consacre également une large partie de sa publication au patrimoine historique et archéologique tunisien.

Il rappelle que la Tunisie compte 10 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi qu'environ 3.000 sites archéologiques. Parmi les sites cités figurent notamment Carthage et Kerkouane, ainsi que la ville historique de Kairouan.

L'amphithéâtre d'El Jem est également mentionné. Le ministère allemand souligne que certains sites historiques continuent d'être utilisés à des fins culturelles, à l'image de cet amphithéâtre qui accueille notamment des festivals de musique durant l'été.

Cette publication intervient dans un contexte particulier pour les relations tuniso-allemandes. Les deux pays célèbrent en 2026 le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. La visite de Johann Wadephul doit notamment porter sur le renforcement de la coopération économique, les investissements, les énergies renouvelables et les perspectives d'interconnexion énergétique entre la Tunisie et l'Europe.

Le ministère allemand avait également souligné, dans sa communication consacrée à la visite, que près de 330.000 touristes allemands se rendent chaque année en Tunisie, confirmant l'importance des liens touristiques entre les deux pays.