Congo-Kinshasa: Le territoire de Kongolo dispose de sa toute première station-service

La première station-service du territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika, a été inaugurée samedi 29 aout 2026. Désormais, l'accès aux carburants dans cette partie de la province se fera de manière stable et sécurisée et au prix officiel. Le stockage et l'approvisionnement en produits pétroliers pourront également s'effectuer dans de meilleures conditions.

L'ouverture de la station-service « Tuninge Wetu » à Kongolo contribuera à réduire les risques liés au stockage de carburants dans les habitations. Selon plusieurs habitants, cette pratique artisanale a été à l'origine de nombreux incendies ayant causé d'importants dégâts et fait des victimes.

Jusqu'à présent, l'approvisionnement en carburant reposait en grande partie sur le marché informel, ce qui engendrait plusieurs difficultés, notamment des prix instables et souvent excessifs, ainsi qu'une qualité de carburants parfois douteuse.

"Nous, les motocyclistes, nous avons beaucoup souffert pour avoir de l'essence. Et parfois nous achetions le litre de l'essence à 6000 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons une station-service, Nous en remercions le responsable", témoigne un motard.

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Il estime, qu'avec cette station-service à Kongolo, l'approvisionnement se fera comme dans les villes de Kalemie, Lubumbashi, de Goma ...

De nombreux défis persistent

Cependant, le coordonnateur de la station-service, Joseph Kitungwa, estime que les défis pour l'approvisionnement de la station-service en produits pétroliers sont énormes:

"Les infrastructures routières inaccessibles jusqu'à présent et cela nous fait peur en rapport avec la saison de pluie qui s'annonce par rapport à l'approvisionnement en produits pétroliers que nous devons importer à une très longue distance tout au long de notre exploitation".

Les travaux de construction de cette station-service ont duré quatre ans.