Ile Maurice: La police de l'Environnement immobilise cinq bus

31 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La police de l'Environnement a mis un coup d'arrêt, le vendredi 28 août, à cinq bus et minibus dont les moteurs diesel crachaient de la fumée noire, frôlant le double de la limite légale. Les équipes ont ciblé les véhicules diesel soupçonnés de dépasser les normes d'émission autorisées.

Cinq autobus ont été interceptés et soumis à l'opacimètre. Les résultats ont tous largement dépassé le seuil légal de 50 % : 97,3 %, 96,9 %, 98,6 %, 92,5 % et 93,2 %, flirtant ainsi avec le double de la limite autorisée. Pour chacun des cinq véhicules, les officiers ont émis une prohibition notice, les immobilisant sur-le-champ, assortie d'une fixed penalty notice de Rs 10 000.

Ces contrôles s'appuient sur les Road Traffic (Control of Vehicle Emissions) Regulations, qui fixent une grille de sanctions selon le taux d'opacité mesuré : entre 50 % et 69 %, le propriétaire écope d'une amende de Rs 2 000, tandis qu'un taux plus élevé, comme dans les cinq cas de vendredi, entraîne une sanction plus lourde couplée à l'immobilisation immédiate du véhicule. Ces contrôles sont rendus possibles grâce à des opacimètres portables déployés depuis 2022, après une révision de la réglementation sur les émissions de véhicules et la formation d'une cinquantaine d'officiers à leur utilisation. Le gouvernement a doté la police de l'Environnement de sept opacimètres, dont plusieurs remis à la Traffic Branch et à la National Land Transport Authority.

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L'opération de Port-Louis s'inscrit dans une série de descentes similaires menées ces derniers mois à travers l'île. Fin juillet, une opération à l'échelle nationale avait donné lieu à 32 contraventions, dont 14 pour émission de fumée opaque supérieure à 70 %. Début février, des contrôles menés à Bonne-Mère, Flacq, Forest-Side et Sorèze avaient permis de verbaliser 16 véhicules, avec six prohibition notices délivrées. D'autres descentes à Mahébourg, Bambous et Baie du-Tombeau avaient épinglé 23 véhicules, dont certains affichaient des pics d'opacité proches de 98,5 %, les conducteurs concernés écopant chacun d'une fixed penalty notice de Rs 10 000 et d'une prohibition notice.

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