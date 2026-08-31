Togo: Une nouvelle étape pour le diocèse de Kpalimé

30 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a assisté dimanche à la messe de prise de possession du siège épiscopal de Mgr Edmond Yawo Amekuse, évêque de Kpalimé, dans la région des Plateaux.

La cérémonie s'est déroulée en la Cathédrale Saint-Esprit de la ville, marquant le début officiel de son ministère à la tête du diocèse.

Devant ses collègues prêtres, le nouveau prélat a livré un message porteur d'espoir, évoquant l'ouverture d'une nouvelle étape ecclésiale qu'il souhaite féconde pour l'ensemble de la communauté diocésaine. Il a invité les fidèles à conjuguer gratitude envers le passé, engagement dans le présent et confiance envers l'avenir, plaçant son ministère sous le signe de la communion et du service.

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