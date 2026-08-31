Tunisie: Vague de chaleur - Aucun arrêt des services de santé signalé, annonce le ministère

29 Août 2026
La Presse (Tunis)

Quelque 633 consultations et prises en charge sanitaires liées aux effets de la vague de chaleur ont été enregistrées en Tunisie entre le 1er juillet et le 29 août 2026, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

Le ministère précise qu'aucune interruption de la continuité des services de santé n'a été constatée durant cette période. Des mécanismes de coordination et de suivi ont été activés aux niveaux local et régional afin d'anticiper l'évolution de la situation et de mobiliser les ressources nécessaires.

Le département de la Santé a salué, à cette occasion, les efforts des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs ainsi que de l'ensemble des structures mobilisées pour assurer l'accueil et la prise en charge des patients.

Face aux fortes températures, le ministère recommande d'éviter l'exposition directe au soleil durant les heures de forte chaleur, de boire suffisamment d'eau et d'accorder une attention particulière aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes atteintes de maladies chroniques.

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Il appelle également à se rendre dans l'établissement de santé le plus proche dès l'apparition de signes d'épuisement dû à la chaleur.

Le ministère assure, par ailleurs, poursuivre la mobilisation des moyens médicaux et techniques nécessaires pour garantir la prise en charge des citoyens dans les différentes régions du pays.

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