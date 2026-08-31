Afrique: Vision prônée par le Président de la République - Diversification des partenariats internationaux et préservation des liens historiques

Face aux mutations économiques mondiales et aux contraintes de financement, la Tunisie nouvelle poursuit une approche socioéconomique active basée sur la diversification de ses partenariats internationaux. Tout en préservant ses liens historiques privilégiés, notamment avec l'Union européenne, notre pays élargit ses axes de coopération vers de nouveaux marchés en Afrique, dans le monde arabe, en Asie et en Amérique.

En effet, le Président de la République tient à l'indépendance de la décision de notre pays dans les différents secteurs de la dynamique nationale, d'où l'option de favoriser l'extension de la coopération, plus particulièrement, avec les pays du Bassin méditerranéen, du continent africain, du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Chine et les Brics.

Il ne faut pas oublier, non plus, la collaboration accrue avec les institutions et les organismes internationaux à l'instar de la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, la Berd, loin des éventuelles exclusivités que certaines organisations voulaient imposer au pays, dont notamment le Fonds monétaire international (FMI).

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A tout cela, on ajoute la coopération bilatérale et multilatérale appelée à être mieux intégrée en plus de la mobilisation de la diaspora dans la mesure où les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) forment une colonne solide pour apporter une bouffée d'oxygène aux finances de la Tunisie et à la concrétisation des projets dans le pays.

Dans ce cadre, on cite la tenue, dernièrement à Hammamet, du premier forum économique. Tunisie-Golfe réunissant les hommes d'affaires et autres dirigeants d'entreprises de Tunisie, d'Oman, de Jordanie, du Soudan et des Emirats arabes unis, ainsi que des spécialistes de l'arbitrage et de la médiation.

Il s'agit d'une rencontre tenue à l'initiative de la Fondation Justice pour l'arbitrage et la médiation, en partenariat avec la Tunisian Foreign Bank (TFBank), Ritage National City d'Oman et Wafacash dans le but de constituer un point de départ pour l'émergence de partenariats stratégiques et autres opportunités d'investissements durables tout en en faisant un vrai rendez-vous et une plateforme consacrée à la présentation de projets et d'opportunités et à l'attraction d'investissements dans le pays sans oublier la valorisation des compétences tunisiennes à l'étranger.

Autre point important à souligner est que cette vision prônée par le Président Kaïs Saïed consiste en sa volonté de faire redresser les leviers de développement économique grâce à des réformes destinées à améliorer rapidement l'emploi, l'investissement et le pouvoir d'achat.

En effet, le Chef de l'Etat a mis en exergue l'apparition de bon nombre d'indicateurs positifs et prometteurs, en l'occurrence un taux de croissance de 2,5% avec des perspectives d'amélioration, la poursuite de la maîtrise de l'inflation ainsi que la progression des réserves en devises, ce qui permet au pays d'honorer, dans les délais impartis, ses engagements financiers avec un remboursement des dettes selon les échéances fixées.

Plus encore, le Président de la République a réitéré, à maintes reprises, que ces performances ne peuvent pas être appréciées à leur vraie valeur, juste à travers les indicateurs macroéconomiques, mais l'enjeu principal réside dans leur traduction concrète sur le terrain, à savoir dans le quotidien des citoyens avec une amélioration tangible de leurs conditions de vie dans l'ensemble des régions du pays.

En définitive, malgré les allégations de ses détracteurs, la Tunisie prouve qu'elle avance sur la bonne voie du redressement grâce à des mesures permettant de produire une croissance inclusive et durable dans l'objectif évident de transformer les améliorations macroéconomiques annoncées en bénéfices concrets au profit du peuple.