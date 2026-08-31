Tunisie: Transparence budgétaire - L'OTE appelle à une publication plus régulière et accessible des données

29 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Observatoire Tunisien de l'Economie (OTE) a appelé à renforcer la transparence budgétaire, via la publication des documents et rapports relatifs à l'exécution du budget, dans des délais établis, sous des formats simplifiés et accessibles au public, pour permettre le suivi de l'évolution des finances publiques.

Cet appel intervient au moment où l'Assemblée des représentants du peuple poursuit l'examen d'une proposition de modification de la loi de finances. L'objectif est d'harmoniser le juridique du budget et le système législatif des deux chambres parlementaires et d'assurer leur participation aux différentes étapes de l'élaboration du budget

L'OTE se refère dans son appel, au rapport de l'indice du budget ouvert publié par l'IBP (International budget partnership) qui fait ressortir un manque grandissant de transparence dans l'élaboration du budget en Tunisie qui n'a recueilli que 11points sur 100 en 2025, contre 16 points en 2023 et 45 points en 2015.

L'OTE met l'accent dans son appel sur l'importance de publier les annexes de la loi de finances simultanément au projet de loi de finances pour permettre aux députés, aux experts et à la ciété civile d'accéder aux données pertinentes lors de la phase de l'examen du projet et de contribuer au débat sur les choix économiques et financiers.

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Dans nos archives La BAD investit 11 milliards de dollars en 60 ans pour la Tunisie L'Observatoire souligne également, les retards enregistrés atteignant parfois des mois au niveau de la publication des résultats provisoires de l'exécution mensuelle du budget de l'État, ainsi que l'irrégularité de la publication des rapports semestriels d'exécution budgétaire depuis 2025.

Concernant le « Budget citoyen », l'OTE note qu'en dépit de sa publication régulière, ces dernières années, il est souvent diffusé après l'adoption de la loi de finances, limitant ainsi son rôle d'outil de simplification des données budgétaires et d'accès des citoyens au processus d'élaboration de la loi de finances.

Et d'ajouter que l'amélioration de la transparence budgétaire requière notamment un renforcement du cadre juridique afin de garantir la publication à temps des différents documents budgétaires et des rapports d'exécution, ainsi qu'une amélioration de l'exhaustivité des données publiées, notamment les dépenses, l'évolution de la dette publique et la répartition des dépenses selon les programmes.

L'observatoire estime que la mise à disposition de ces données en temps opportun, dans des formats accessibles et simplifiés, faciliterait le suivi des finances publiques et fournirait au Parlement, aux experts, à la société civile et aux citoyens des informations actualisées pour discuter des choix économiques et financiers de l'État.

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