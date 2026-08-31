Tunisie: Textile - « ITF Intertex Tunisia 2026 » - À la conquête des marchés internationaux

Rendez-vous majeur pour l'industrie du textile et de l'habillement, l'ITF Intertex Tunisia revient du 22 au 24 octobre 2026 à la Foire internationale de Sousse. Cette nouvelle édition entend réunir professionnels, industriels, acheteurs et acteurs internationaux autour d'une filière qui conserve un poids économique important et cherche à consolider sa présence sur les marchés extérieurs.

L'industrie du textile et de l'habillement tunisienne s'apprête à renouer avec les grands rendez-vous professionnels internationaux. Du 22 au 24 octobre 2026, la Foire internationale de Sousse accueillera la nouvelle édition de l'«ITF Intertex Tunisia», un salon dédié à l'ensemble de la chaîne de valeur textile et présenté par ses organisateurs comme l'un des principaux rendez-vous du marché africain. Avec le soutien de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement (Ftth), l'événement ambitionne de réunir les professionnels tunisiens et internationaux autour d'un même espace d'exposition et d'échanges.

Le succès de la précédente édition donne déjà une idée de l'ampleur recherchée. Selon la brochure officielle de l'« ITF Intertex Tunisia 2026 », l'édition organisée en octobre 2025 avait rassemblé plus de 250 exposants issus de 20 pays et attiré plus de 6.500 visiteurs en provenance de 45 pays. Une fréquentation qui confirme la vocation internationale du rendez-vous.

Une filière au poids économique majeur

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Le choix de la Tunisie comme plateforme d'échanges prend tout son sens au regard du poids de cette industrie dans l'économie nationale. D'après les données présentées dans la brochure de l'édition 2026, le textile et l'habillement représentent environ 18 % des exportations industrielles tunisiennes et assurent près de 160.000 emplois.

Le secteur pèse également lourd dans l'industrie manufacturière, où le textile, l'habillement et le cuir représentent environ 26,6 % de l'activité. La vocation exportatrice de la filière demeure particulièrement forte. Toujours selon les données communiquées par les organisateurs, les exportations tunisiennes de textile et d'habillement auraient atteint 8,18 milliards de dinars en 2023, soit environ 2,36 milliards d'euros.

La dynamique s'est poursuivie en 2025, avec une progression de 2,6 % au cours des cinq premiers mois de l'année, portant les exportations à près de 3,94 milliards de dinars. Cette performance s'appuie sur une chaîne de valeur diversifiée et relativement intégrée, couvrant notamment la filature, le tissage, la finition, la bonneterie et la confection, mais également les accessoires et différents composants textiles. Cette intégration, combinée à une main-d'oeuvre qualifiée, à la proximité géographique et à l'accès privilégié aux marchés européens, constitue, selon la brochure, l'un des principaux atouts de la Tunisie pour attirer de nouveaux investissements dans le secteur.

L'Europe, un marché stratégique

La proximité avec l'Europe demeure, en effet, un avantage déterminant. La Tunisie conserve une place importante parmi les fournisseurs de l'Union européenne, notamment dans certaines catégories à forte valeur ajoutée. En 2024, environ 9,7 millions de pièces de vêtements professionnels ont été exportées vers les marchés européens, pour une valeur estimée à 317,7 millions d'euros, selon les chiffres figurant dans la présentation de l'«ITF Intertex Tunisia 2026».

La filière tunisienne a également renforcé sa présence dans le denim et le vêtement professionnel. La majorité de la production demeure destinée aux marchés européens, notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, qui bénéficient de la proximité géographique de la Tunisie et des liens commerciaux déjà bien établis.

Un salon tourné vers les affaires

Dans ce contexte, l'« ITF Intertex Tunisia » se veut davantage qu'un simple espace d'exposition. La rencontre doit favoriser la mise en relation avec de nouveaux clients, l'identification de fournisseurs et le développement de partenariats commerciaux. La brochure met notamment en avant la présence d'acheteurs professionnels issus de plus de 45 pays ainsi que les opportunités d'accès au marché africain.

L'édition 2026 couvrira par ailleurs une large partie de la chaîne de valeur : prêt-à-porter, tissus, fibres, fils et matières premières, laine, soie, dentelle, broderie, tissus imprimés, denim, accessoires, impression numérique, design, textile de maison et machines textiles. Le profil des visiteurs attendu traduit également cette ambition commerciale : marques de prêt-à-porter, fabricants textiles, enseignes de distribution, acheteurs, importateurs, distributeurs, agents, chambres de commerce, organisations professionnelles et bureaux internationaux de sourcing figurent parmi les publics ciblés.

À travers cette nouvelle édition, le secteur textile tunisien entend ainsi capitaliser sur ses acquis, élargir ses débouchés et renforcer son positionnement sur les chaînes de valeur internationales. Le programme «Hosted Buyer», destiné à faciliter la recherche de fournisseurs et le développement de réseaux internationaux, s'inscrit dans cette même logique de transformation du salon en véritable plateforme d'affaires.