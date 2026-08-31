Tunisie: Canicule au pays - La STMU appelle à libérer des lits pour désengorger les urgences

29 Août 2026
La Presse (Tunis)

Face à une canicule exceptionnelle et à un afflux massif de patients, la Société tunisienne de médecine d'urgence (STMU) a lancé, samedi, un appel urgent à l'ensemble des établissements de santé afin de libérer des lits d'hospitalisation et de faciliter l'orientation des malades, et ainsi de désengorger les services d'urgence saturés et de soulager les équipes médicales fortement mobilisées.

Dans un communiqué, l'organisation professionnelle a alerté sur une situation critique, marquée par une forte pression sur les structures de soins en raison de la hausse exceptionnelle des températures.

Elle insiste sur la nécessité impérieuse de dégager des capacités d'accueil dans les services d'aval, permettant ainsi de fluidifier le parcours des patients après leur passage aux urgences et de réduire l'encombrement qui affecte le fonctionnement de ces services et la qualité des soins.

La STMU a également souligné que cette mobilisation est indispensable pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant et garantir la continuité des prises en charge, notamment pour les situations d'urgence vitale.

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Dans nos archives Sidi Bouzid-exposition « Hrayer Sidi Bouzid » : une vitrine pour les créations de 56 artisanes Tout en saluant le travail continu des équipes médicales, hospitalières et préhospitalières sur le terrain, la société savante lance un appel à davantage de coordination, d'unité et de confraternité entre les différents services.

La STMU souligne que seule une coopération étroite et solidaire entre l'ensemble des professionnels de santé permettra de faire face à cette situation critique et d'assurer une prise en charge optimale des cas urgents à l'échelle nationale.

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